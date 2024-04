जानिए क्यों अनोखा होगा इस बार का पूर्ण सूर्य ग्रहण - Total solar eclipse

हैदराबाद : 25 मार्च के चंद्र ग्रहण के बाद 8 अप्रैल को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा. चंद्रमा की पृथ्वी से निकटता और संभावित सौर विस्फोट के कारण इस सूर्य ग्रहण से एक खगोलीय चमत्कारों के होने की उम्मीद है. पूर्ण सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 8 अप्रैल 2024 को दोपहर 02.12 बजे (IST) शुरू होगा और 9 अप्रैल को 02.22 AM (IST) पर समाप्त होगा. यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. यह सूर्य ग्रहण मेक्सिको के प्रशांत तट से शुरू होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से होकर गुजरेगा और पूर्वी कनाडा में समाप्त होगा. जिससे यह सूर्य ग्रहण लाखों लोगों को दिखाई देगा.

सूर्य ग्रहण की अवधि : 2017 के ग्रहण की तुलना में दोगुनी अवधि वाला यह सूर्य ग्रहण 4 मिनट और 28 सेकंड तक रहेगा. उम्मीद है कि इस घटना को सबसे पहले देखने के लिए मैक्सिको, माजटलान से न्यूफाउंडलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका- USA के एक बड़े हिस्से तक भारी भीड़ उमड़ेगी.

पूर्ण सूर्य ग्रहण

पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या है?

जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है. जिससे पृथ्वी पर दिखाई देने वाला हिस्सा पूरी तरह से ढंक जाता है. जो लोग उन जगहों से सूर्य ग्रहण देख रहे हैं जहां चंद्रमा की छाया सूर्य को पूरी तरह से ढक लेती है - से समग्रता का पथ ( The path of totality ) कहा जाता है. पूर्ण सूर्य ग्रहण से आकाश में अंधेरा हो जाएगा, मानो शाम या भोर हो गई हो. यदि मौसम ठीक रहा तो Path of totality पर रहने वाले लोग सूर्य के कोरोना, या बाहरी हिस्से को देखेंगे, जो आमतौर पर सूर्य के उज्ज्वल चेहरे से अस्पष्ट होता है.

पूर्ण सूर्य ग्रहण दुर्लभ क्यों है?

सूर्य ग्रहणों की दुर्लभता उपयुक्त जगहों की चुनौतियों से उत्पन्न होती है, क्योंकि पृथ्वी की सतह के 70 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर महासागर हैं. इस कारण ऐसी खगोलीय घटनाएं अक्सर दूरदराज के इलाकों में होती हैं, जिससे लोगों में उनका आकर्षण और भी बढ़ जाता है. Solar Eclipse , Complete Solar Eclipse , Surya Grahan , Solar Eclipse 8 April