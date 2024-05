नीट की परीक्षा आज, एग्जाम में जाने से पहले स्टूडेंट्स यहां जान लें एनटीए की पूरी गाइडलाइन्स - HIMACHAL NEET EXAM 2024

Updated : May 5, 2024, 10:15 AM IST

Published : May 5, 2024, 9:25 AM IST

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

शिमला: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल इलेजिब्लिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) की परीक्षा रविवार दोपहर 2 से शाम 5:20 बजे के बीच होगी. इसके लिए हिमाचल के दस जिलों कुल 11 केंद्र बनाए गए हैं. हिमाचल में बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना, हमीरपुर और शिमला में ये केंद्र बनाए गए हैं. ड्रेस कोड के लिए, एनटीए की गाइडलाइन्स

परीक्षा के माध्यम से कई कोर्स के लिए देशभर के मेडिकल, डेंटल, आयुष, वेटेरिनरी व चयनित नर्सिंग कालेजों में करीब दो लाख 10 हजार सीटों पर एडमिशन लिए जाएंगे. एनटीए ने अभ्यर्थियों के लिए प्रॉपर ड्रेस कोड में आने के निर्देश जारी किए हैं. परीक्षार्थी कोई भी लाइट कलर ड्रेस पहन सकते हैं. छात्र ट्राउजर्स या पेंट, जिसमें कोई मेटल बटन न हो और हाफ शर्ट या टी-शर्ट पहन सकते हैं. फुल स्लीव की शर्ट को पहनकर आने पर पाबंदी है. इसी तरह छात्राएं सलवार कुर्ता, लैगिंग, पेंट या ट्राउजर, टी-शर्ट और कुर्ती पहन सकती हैं. इनमें से किसी में भी मेटल के बटन नहीं होने चाहिए. नॉर्मल स्लीपर या सामान्य जूते पहन सकते हैं. आभूषण या मेटल की चीजें जैसे ताबीज, कड़ा पहनकर जाना भी मना है. क्या लेकर जाना है और क्या नहीं, देखें यहां

एनटीए ने परीक्षा के लिए खासतौर पर गाइडलाइन जारी की हैं. इसमें छात्रों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश 11 बजे से शुरू होगा, जो कि 1:30 बजे तक चलेगा. परीक्षा दोपहर 02 बजे से शुरू होगी जो शाम 5:20 तक चलेगी. परीक्षार्थी अपने साथ ओरिजिनल आईडी जैसे आधार कार्ड, गवर्नमेंट अनुमोदित वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट, ओरिजिनल स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें परीक्षार्थी की फोटो हो, साथ ला सकते हैं. इनमें से कोई भी एक आईडी साथ लानी है.

आधार कार्ड को एनटीए ने ओरिजिनल आईडी के रूप में प्रमुखता दी है. इनकी फोटो कॉपी किसी भी सूरत में मान्य नहीं होगी.

विद्यार्थियों को पेन भी सेंटर पर ही दिया जाएगा.

पर्सनल पारदर्शी वाटर बोतल ला सकते है.

यदि कोई दिव्यांग हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र ले जाने होंगे.

अपने साथ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, ब्लुटूथ डिवाइस पर भी मनाही है.

परीक्षार्थी को अपना एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो एडमिट कार्ड के साथ निर्धारित परफोर्मा में चिपका कर परीक्षा केंद्र पर साथ लेकर आना होगा.

इसके अतिरिक्त एक और समानांतर पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर लाना जरूरी है, जोकि अटेंडेंस शीट पर चिपकाने के काम आएगा. ये भी पढ़ें:NEET के लिए बदला गया शिमला का सेंटर, अब यहां होगा एग्जाम

