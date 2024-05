ETV Bharat / state

ईवीएम जमा कर घर लौट रहे मतदान कर्मियों की बस ट्रक से टकराई, 7 घायल व 2 की हालत गंभीर - Polling party Bus Accident Mandsaur

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 14, 2024, 9:54 AM IST | Updated : May 14, 2024, 10:12 AM IST

हादसे में बस का एक साइड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. ( ETV BHARAT )

मंदसौर. आखिरी चरण के मतदान के बाद चुनाव सामग्रियां और ईवीएम जमा करवा कर घर लौट रहे मतदान कर्मियों की बस अचानक मंगलवार अलसुबह एक ट्रक से टकरा गई. इस टक्कर में बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और इसमें सवार मतदान कर्मी बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. गंभीर रूप से घायल मतदान कर्मियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. घायल मतदान दल (ETV BHARAT) तेज रफ्तार में टकराई बस घटना मंगलवार सुबह मंदसौर-सुवासरा सड़क पर, राठौर कॉलोनी के पास की बताई जा रही है. सभी मतदान कर्मी शामगढ़ के निवासी हैं और चुनाव संपन्न कराने के बाद देर रात ईवीएम जमा करवाई थीं. इसके बाद वे प्रशासन द्वारा अधिग्रहित बस से वापस अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान सुवासरा के पास सामने से एक ट्रक से बस की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का एक साइड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. Read more - बैतूल में ईवीएम और मतदान कर्मियों को लेकर जा रही बस में अचानक लगी आग, मतदान दल ने कूदकर बचाई जान बस चालक हादसे के बाद फरार इस घटना में शामगढ़ निवासी मतदान कर्मी राजेश कुमार सिसोदिया, रामगोपाल राठौर, अनिल तिवारी, प्रणय कुमार जैन, कैलाश मुजावदिया, दीप्ति श्रीवास्तव और राजेंद्र श्रीवास्तव घायल हो गए. घायलों का प्राथमिक उपचार सुवासरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया गया है. डॉक्टर स्नेहिल जैन ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद पांच लोगों का इलाज अभी भी जारी है. जबकि दो गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. उधर घटना के बाद से ही बस का चालक गोपाल सिंह और क्लीनर तेजमल फरार है. प्रशासनिक अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं

