'फसल मुआवजा जन अधिकार' आंदोलन: कांग्रेस ने की किसानों को मुआवजा देने की मांग

भीलवाड़ा: जिला मुख्यालय के खटीक छात्रावास में शुक्रवार को कांग्रेस की ओर से 'फसल मुआवजा जन अधिकार' आंदोलन का आगाज हुआ. इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने प्रदेश में अतिवृष्टि के चलते किसानों को हुए नुकसान पर सरकार से फसल मुआवजे की मांग की. इस दौरान कोटा से सांसद प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा पूरे देश में मेवाड़ की अस्मिता को बेचती है.

इस दौरान धीरज गुर्जर ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे राजस्थान में किसान अतिवृष्टि से पीड़ित हैं. खेतों में किसानों के सपने का खून हो गया है. सरकार मानवीय संवेदना खोकर यात्राएं कर रही है. वहीं वर्तमान में बीजेपी पीएम मोदी का जन्मदिवस मनाने में मशगूल है. यह समय उत्सव मनाने का नहीं है. भाजपा उत्सव मना कर किसानों के जख्मों पर नमक डालने का काम कर रही है. किसानों की मांगों को लेकर 'फसल मुआवजा जन अधिकार' आंदोलन का आगाज किया गया. इसमें किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए फसल की जल्द गिरदावरी कराकर मुआवजे की मांग की.

मुआवजा नहीं पहुंचा बैंक खातों में: प्रेस से मुखातिब होते हुए धीरज गुर्जर ने कहा कि पिछले वर्ष 1 लाख 20 हजार किसानों के खातों में 80 करोड़ रुपए मुआवजा पहुंचाना था. प्रशासनिक लापरवाही के चलते यह मुआवजा बैंक खातों में नहीं पहुंचा. इस वर्ष भी अतिवृष्टि के चलते भीलवाड़ा जिले में 300 से 400 करोड़ रुपए की फसल खराब हुई. सरकार को मुआवजे की घोषणा करनी थी, लेकिन सरकार तो सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त है. उनको मुआवजा देने के साथ स्मार्ट मीटर, प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए का पशुपालकों को अनुदान देने के साथ ही ग्राम पंचायतों का जन भावनाओं के विपरीत पुनर्गठन, स्कूलों की इमारतों को सही करवाने की मांग को लेकर जिले के किसानों के लिए मेवाड़ व हाड़ौती क्षेत्र के राजनेता खड़े हैं.