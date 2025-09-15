ETV Bharat / state

पूर्व राजस्व मंत्री का आरोप- किसानों के हित में नहीं है भाजपा, मुआवजे पर कही ये बात

ग्रामीणों के साथ ज्ञापन देने आए पूर्व मंत्री रामलाल जाट ( ETV Bharat Bhilwara )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 15, 2025 at 4:34 PM IST 3 Min Read

भीलवाड़ा: प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट जिले के भगवानपुरा गांव में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर सोमवार को ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ नहीं है. जब तक अतिवृष्टि के बाद किसानों के खेत को इकाई नहीं माना जाएगा, तब तक किसानों को अतिवृष्टि का मुआवजा नहीं मिल पाएगा, जबकि बीमा करते समय बीमा कंपनियां व्यक्तिगत प्रीमियम राशि लेती हैं. प्रदेश में जब कांग्रेस का शासन आएगा, तो हम किसान के खेत को इकाई मानकर मापदंड तय करेंगे, तब किसानों को लाभ मिल पाएगा. ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए पंचायत को प्रशासनिक व पुलिस की सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि उपखंड स्तर के अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं हैं. पूर्व मंत्री जाट ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के राज में पंचायत राज व ग्रामीण अंचल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उसी की बदौलत मांडल विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्यायालय व जिला कलेक्टर के आदेश के बाद लोकल प्रशासन ग्राम पंचायत की मदद नहीं कर रहा है. कुछ अतिक्रमियों ने गरीबों के हक में दी जाने वाली बेसहारा जमीन पर कब्जा जमा लिया. इस बारे सोमवार को हमने ज्ञापन सौंपा है. अतिक्रमण हटाने को लेकर तत्काल पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो ग्रामीण कलेक्टर व एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना देंगे. पढ़ें: सांसद भजनलाल जाटव बोले-सरकार का सिस्टम फैलियर, किसानों को मिले फसल खराबे का मुआवजा