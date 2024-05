वेस्टइंडीज ने टी20 विश्व कप के लिए टीम का किया ऐलान, जानिए कौन करेगा कप्तानी - T20 World Cup 2024

Updated : May 4, 2024, 10:57 AM IST

Published : May 4, 2024, 10:36 AM IST

By ETV Bharat Hindi Team

नई दिल्ली : टी20 विश्व कप के लिए मेजबान टीम वेस्टइंडीज ने भी टीम का ऐलान कर दिया है. वेस्टइंडीज ने अपने 15 सदस्यी स्क्वाड में कईं अनुभवी खिलाड़ियों को मौका दिया है तो कहीं युवा खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया है. 2 जून से शुरु होने वाले इस विश्व कप के लिए कैरेबियाई टीम ने रोमेन पावेल को कप्तान बनाया है. वहीं, अल्जारी जोसफ को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है. इसके अलावा टीम में शिमरन हेटमायर, जॉन्सन चार्ल्स, रोस्टन चेस, जेसन होल्डर शाय होप को भी जगह दी गई है. शिमरन हेटमायर फिलहाल आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे हैं उन्होंने एक मुकाबले में राजस्थान को शानदार जीत भी दिलाई थी. इसके अलावा वाइस कप्तान अल्जारी जोसफ आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का हिस्सा हैं. वहीं शॉय हॉप दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं. वेस्टइंडीज ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच जिताने वाले युवा गेंदबाज शमर जोसेफ को भी अपने स्क्वाड़ में शामिल किया है. वहीं, लखनऊ के लिए खेलने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज निकोलस पूरन और कोलकाता के ऑलराउंड्र आंद्रे रसेल को भी टीम में शामिल किया गया है. रसेल ने इस सीजन कईं विस्फोटक पारियां खेली है और वह वेस्टइंडीज के महत्वपूर्ण ऑलराउंडर हैं. बता दें कि 2 जून से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज का पहला मुकाबला पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेलेगी तो वहीं वह दूसरा मैच 9 जून को यूगांडा के खिलाफ खेलने उतरेगी. जबकि तीसरा 13 जून को न्यूजीलैंड और चौथा ग्रुप मैच 18 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने मैदान पर उतरेगी. कैरेबियाई टीम ने अब तक 2 बार टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को जीतने में कामयाबी हासिल की है. विश्व कप के लिए वेस्टइंडीज का स्क्वाड

रोवमन पॉवेल (कप्तान), अल्जारी जोसेफ (उपकप्तान), आंद्रे रसेल, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, जेसन होल्डर, शे होप, शिमरन हेटमायर, अकील हुसैन, ब्रेंडन किंग, गुडाकेश मोती, निकोलस पूरन, शमर जोसेफ, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड

