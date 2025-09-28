ETV Bharat / sports

रणजी ट्रॉफी 2025-26: ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड टीम का ऐलान

रणजी ट्रॉफी के लिए झारखंड क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है.

Ishan Kishan will captain Jharkhand cricket team for Ranji Trophy 2025
क्रिकेटर ईशान किशन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2025 at 6:21 PM IST

रांचीः झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) ने बीसीसीआई डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी 2025-26 के लिए सीनियर मेन्स टीम की घोषणा कर दी है. यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 15 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाला है और देश के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों को एक मंच पर ला कर प्रतिस्पर्धा का मौका देगा.

टीम के चयन में खिलाड़ियों की वर्तमान फॉर्म, पिछले प्रदर्शन, फिटनेस और अनुभव को ध्यान में रखा गया है. JSCA के अनुसार, चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी रही है. संघ ने यह भी कहा कि टीम में युवा और अनुभवी दोनों तरह के खिलाड़ियों का संतुलन बनाए रखा गया है ताकि रणजी ट्रॉफी में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके.

टीम का नेतृत्व अनुभवी बल्लेबाज ईशान किशन करेंगे, जिन्हें कप्तान के रूप में चुना गया है. वहीं, विराट सिंह को उपकप्तान नियुक्त किया गया है. इसके अलावा, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर) भी टीम में शामिल हैं. इस बार टीम में कुल 17 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, जिसमें कुछ खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही अंतिम रूप से खेलेंगे.

टीम में शामिल खिलाड़ियों की सूची

इस टीम में खिलाड़ियों में शरणदीप सिंह, शिखर मोहन, ईशान किशन (कैप्टन), विराट सिंह (वाइस कैप्टन), कुमार कुशाग्र (WK), कुमार सूरज, अनुकुल रॉय, मनीषी, विकास कुमार, जतिन कुमार पांडे, विकाश सिंह, आदित्य सिंह, साहिल राज, शुभम सिंह, आर्यमन सेन, ऋषव राज और सुशांत मिश्रा (फिटनेस पर निर्भर) शामिल हैं.

JSCA प्रबंधक द्वारा कहा गया है कि यह टीम राज्य की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है. संघ ने यह भी जोड़ा कि चयनित खिलाड़ियों से उम्मीद है कि वे अपने बेहतरीन खेल प्रदर्शन के माध्यम से टीम को विजयी बनाने में योगदान देंगे और झारखंड क्रिकेट के गौरव को बढ़ाएंगे.

झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अजय नाथ शाह देव, उपाध्यक्ष संजय पांडेय, मानद सचिव सौरभ तिवारी और अन्य पदाधिकारी इस ऐलान के पीछे प्रमुख निर्णयकर्ता रहे. मीडिया मैनेजर प्रिय ओझा ने बताया कि टीम सूची संलग्न की गई है, ताकि मीडिया और क्रिकेट प्रेमी इसे देख सकें और खिलाड़ियों का समर्थन कर सकें.

सौरभ तिवारी ने टीम चयन पर कहा, यह टीम विभिन्न क्षेत्रों और जिलों से खिलाड़ियों को शामिल कर तैयार की गई है. सभी खिलाड़ी अपनी विशेषताओं और पिछले प्रदर्शन के आधार पर चयनित हुए हैं। हमें उम्मीद है कि ये खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में राज्य का नाम रोशन करेंगे.

झारखंड की क्रिकेट टीम पिछले वर्षों में भी कई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखा चुकी है. इस बार चयनित टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है, जिससे टीम की रणनीति मजबूत और संतुलित दिखाई देती है. रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने वाली है और JSCA ने इसे लेकर तैयारियों को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है.

इस टीम के चयन और रणजी ट्रॉफी की तैयारी से क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह और उम्मीद दोनों बढ़ गए हैं. झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का मानना है कि चयनित खिलाड़ी राज्य के क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आगामी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करेंगे.

