ETV Bharat / entertainment

WATCH: पवन कल्याण ने किया मतदान, पोलिंग बूथ पर सुपरस्टार का 'डाउन टू अर्थ' अवतार - LOK SABHA ELECTION 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 13, 2024, 9:24 AM IST | Updated : May 13, 2024, 9:44 AM IST

पोलिंग बूथ पर पवन कल्याण ( @ANI Video )

Last Updated : May 13, 2024, 9:44 AM IST