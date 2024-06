मीडियाटेक ने AI को गति देने के लिए आर्म टोटल डिज़ाइन के साथ हाथ मिलाया - AI innovation

नई दिल्ली : चिप निर्माता मीडियाटेक ने मंगलवार को घोषणा की कि वह आर्म टोटल डिज़ाइन के साथ जुड़ गया है, जो एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसका उद्देश्य Arm Neoverse Compute Subsystems - CSS पर आधारित उत्पादों के विकास को गति देना और सरल बनाना है. Arm Neoverse CSS को डेटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, दूरसंचार और उससे आगे के क्षेत्रों में AI अनुप्रयोगों की प्रदर्शन और दक्षता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मीडियाटेक के कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष विंस हू ने एक बयान में कहा, "हम हाइब्रिड कंप्यूटिंग, AI, SerDes और चिपलेट्स में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए और एज से क्लाउड तक (AI innovation from the edge to the cloud) AI नवाचार को गति देने के लिए पैकेजिंग तकनीकों को आगे बढ़ाते हुए डेटा सेंटर में अपने पदचिह्न का विस्तार करते हुए आर्म के साथ मिलकर काम करेंगे. "

मीडियाटेक चिप (IANS)

कंपनी ने कहा कि नियोवर्स CSS का लाभ उठाकर, मीडियाटेक की उद्योग-अग्रणी SoC एकीकरण डिज़ाइन क्षमता अलग-अलग समाधान प्रदान कर सकती है और बाजार में आने में समय को तेज कर सकती है. इसने कहा कि मीडियाटेक विशिष्ट अनुप्रयोग आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित SoC देने के लिए नियोवर्स CSS का लाभ उठा सकता है, जो AI की जटिल कंप्यूटिंग आवश्यकताओं को संबोधित करता है.

Arm Total Design में शामिल होकर, मीडियाटेक हमारी दीर्घकालिक साझेदारी को आगे बढ़ा रहा है, जिसने अरबों उच्च-प्रदर्शन, ऊर्जा-कुशल डिवाइस वितरित किए हैं, और आर्म नियोवर्स सीएसएस पर टिकाऊ, एआई-संचालित क्लाउड डेटा सेंटर को तेजी से वितरित करते हुए बुनियादी ढांचे में उस विश्व स्तरीय विशेषज्ञता को लाएगा," आर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन ऑफ बिजनेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जीएम मोहम्मद अवद ने कहा. MediaTek joins Arm Total Design , Chipmaker MediaTek , MediaTek