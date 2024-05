ETV Bharat / entertainment

WATCH: Jr NTR, 'पुष्पा', चिरंजीवी ने डाला वोट, तेजा बोले- घर पर मत बैठो, वोट करो, वरना मत कहना सरकार अच्छी... - Lok Sabha Elections 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 13, 2024, 8:29 AM IST | Updated : May 13, 2024, 10:20 AM IST

फैमिली संग चिरंजीवी कोनिडेला ( @ANI Video )

हैदराबाद: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दक्षिण राज्य के तेलंगाना में 17 सीटो पर मतदान हो रहा है. सुबह-सुबह मतदान केंद्र पर लोग अपना वोट देने पहुंच रहे हैं. जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन के बाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मेगास्टार और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता चिरंजीवी कोनिडेला और उनका परिवार हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे. मेगास्टार और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता चिरंजीवी कोनिडेला ने अपना वोट डालने के लिए सोमवार (13 मई को हैदराबाद के जुबली हिल्स पहुंचे. उनके साथ उनकी पत्नी सुरेखा और बेटी भी थी. मेगास्टार को परिवार के साथ बूथ के अंदर जाते हुए देखा गया. ग्रीन शर्ट, व्हाइट पैंट में चिरंजीवी हमेशा की तरह हैसिंग लग रहे थे. पोलिंग बूथ के अंदर आते ही उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया. अपना वोट डालने के बाद फिल्म स्टार चिरंजीवी कोनिडेला मीडिया से रूबरू हुए और लोगों से घर से बाहर निकल कर वोट देने की अपील की. उन्होंने ने कहा, 'मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें। कृपया आएं और अपना वोट डालें.' स्क्रीन राइटर तेज ने दिया वोट

सिनेमैटोग्राफर-निर्देशक-स्क्रीन राइटर तेज अपना वोट डालने के लिए हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक मतदान केंद्र पर पहुंचे. वोट देने के बाद तेजा मीडिया से बात करते हुए कहा, 'घर पर मत बैठो. बाहर निकलो और वोट करो ताकि बाद में शिकायत न हो कि आपकी सरकार अच्छी नहीं है.' हाल ही में मेगास्टार चिरंजीवी को दिल्ली में राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. उनके साथ उनके बेटे राम चरण, बहू उपासना, पत्नी सुरेखा और बेटी भी थी. इस बड़े सम्मान के लिए उन्हें हर तरफ से बधाइयां और शुभकामनाएं मिली. यह भी पढ़ें: WATCH: 'पुष्पराज' ने डाला वोट, फैमिली संग 'RRR' स्टार जूनियर NTR ने इंक मार्क के साथ दिया पोज - Telangana Lok Sabha Elections 2024

Last Updated : May 13, 2024, 10:20 AM IST