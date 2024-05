ETV Bharat / entertainment

WATCH: 'पुष्पराज' ने डाला वोट, फैमिली संग 'RRR' स्टार जूनियर NTR ने इंक मार्क के साथ दिया पोज - Telangana Lok Sabha Elections 2024

Published : May 13, 2024, 7:32 AM IST | Updated : May 13, 2024, 11:10 AM IST

मतदान केंद्र के बाहर खड़े अल्लू अर्जुन और जूनियर एनटीआर ( @ANI Video )

हैदराबाद: लोकसभा चुनाव 2024 में हिस्सा लेने के लिए साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर सोमवार (13 मई) सुबह हैदराबाद पहुंचे. आरआरआर सुपरस्टार जूनियर एनटीआर अपना वोट डालने के लिए हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक मतदान केंद्र पर पहुंचे. उन्हें मतदान केंद्र पर कतार में खड़े हुए देखा गया गया. वहीं, जुबली हिल्स में पुष्पा एक्टर अल्लू अर्जुन को भी मतदान केंद्र पर देखा गया है. सोशल मीडिया पर पोलिंग बूथ से साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और अल्लू अर्जुन का वीडियो सामने आया है. एक वीडियो में जूनियर एनटीआर को पब्लिक के साथ कतार में खड़े हुए नजर आ रहे हैं. डेनिम शर्ट और ब्लैक पैंट में वे काफी हैंडसम लग रहे थे. अपने ब्लैक सनग्लासेस से अपने लुक को पूरा किया था. वहीं, पोलिंग बूथ से अल्लू अर्जुन की भी झलक देखी गई. एक्टर को अपनी पारी का इंतजार करते हुए बूथ के बाहर खड़े देखा गया. वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ के बाहर आरआरआर स्टार ने फैमिली के साथ स्याही का निशान दिखाते हुए कैमरे को पोज दिया है. वहीं, मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा, 'हर किसी को अपने वोट के अधिकार का उपयोग करना होगा. मुझे लगता है कि यह एक अच्छा मैसेज है जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना होगा.' अल्लू अर्जुन ने डाला वोट

अल्लू अर्जुन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. उन्हें हैदराबाद के जुबली हिल्स के एक पोलिंग बूथ में वोट डालते हुए कैमरे में कैद किया है. वोट देने के बाद बाहर आते वक्त एक्टर ने हाथ जोड़ लोगों का अभिनंदन किया. वोट के बाद 'पुष्पराज' मीडिया से रूबरू हुए. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, प्लीज अपना वोट जरूर दें. यह देश के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है. आज अगले 5 सालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है. भारी मतदान होगा, क्योंकि अधिक से अधिक लोग मतदान करने के लिए बाहर आ रहे हैं.' इस दौरान उन्होंने राजनीति को लेकर सफाई भी दी है. उन्होंने कहा, 'मैं बताना चाहूंगा, मैं राजनीतिक तौर पर किसी भी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं. मैं सभी दलों के प्रति तटस्थ हूं.' अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया पर इंक मार्क के साथ तस्वीर पोस्ट की है. उन्होंने तिरंगा इमोजी के साथ कैप्शन में लिखा है, 'अपना मत डालें.' यह भी पढ़ें: मुश्किल में 'पुष्पा', MLA दोस्त के लिए चुनाव प्रचार करने पर अल्लू अर्जुन के खिलाफ दर्ज हुआ मामला - Allu Arjun

