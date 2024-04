हल्द्वानी की 'फैशनेबल' आमा की फैन हुई एक्ट्रेस हिना खान, इंस्टा पर शेयर की फोटो, बरसाया प्यार - Hina Khan haldwani fashionable Aama

देहरादून: उत्तराखंड में आज लोकसभा की पांच सीटों के लिए वोटिंग हो रही है. प्रदेश के कोने कोने में चुनावी शोर है. सोशल मीडिया भी इस चुनावी शोर से बचा नहीं है. सोशल मीडिया भी वीवीआईपी वोटिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग, वोट सेल्फी से भरा है. इस बीच इन सबसे इतर एक और खूबसूरत तस्वीर सामने आई है. ये तस्वीर एक्ट्रेस हिना खान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है.

एक्ट्रेस हिना खान ने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट शेयर की है, उसमें वे उत्तराखंड की एक बुजुर्ग महिला के साथ दिख रही हैं. एक्ट्रेस हिना खान ने फोटो शेयर करते हुए बुजुर्ग महिला को मोस्ट फैशनेबल आमा बताया है.

एक्ट्रेस हिना खान ने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्सन में लिखा 'Meet the diwa, the most fashionable Aama in haldwani'. हिना खान ने जो फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है वो उत्तराखंड के हल्द्वानी की है. हल्द्वानी नैनीताल जिले में पड़ता है. बता दें बीते दिनों हिना खान की तबीयत बिगड़ गई थी. जिसके कारण उन्हें शूटिंग से छुट्टी लेनी पड़ी. जिसके बाद वे स्वास्थ्य लाभ के लिए पहाड़ों पर पहुंची हैं. इसी कड़ी में हिना खान हल्द्वानी पहुंची. जहां उन्होंने बुजुर्ग आमा के साथ फोटो खिंचवाई.

बता दें हिना खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर रियलहिनाखान नाम से उनका अकाउंट है. रियलहिनाखान के दर्शकों की संख्या 19.1M हैं. हिना खान इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय रहती हैं. हिना खान सीरियल में काफी पॉपुलर हैं. ये रिश्ता सीरियल से हिना खान फेमस हो चुकी हैं. इस सीरियल ने हिना खान को नई पहचान दी है.