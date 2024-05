राहुल गांधी ने खोला राज, बताया- क्यों पहनते हैं सफेद टी-शर्ट? भाषण देना है पसंद - Rahul Gandhi

Updated : May 6, 2024, 11:31 AM IST

Published : May 6, 2024, 11:04 AM IST

By PTI

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ज्यादातर सफेद टी-शर्ट में देखा जाता है. ऐसे में कई बार सवाल मन में आता है कि वह सफेद टी-शर्ट इतनी ज्यादा क्यों पहनते हैं. उन्होंने अब इसको लेकर राज खोला है. राहुल गांधी ने इसके एक नहीं बल्कि दो-दो कारण बताएं हैं. कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के बाद से सफेद टी-शर्ट उनका 'ट्रेडमार्क' रहा है. दरअसल, लोकसभा चुनाव 2024 के कैंपेन के बीच सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में राहुल से उनके सफेद टीशर्ट पर सवाल किया गया जिस पर उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी और सिंपलीसिटी इसकी वजह है. हालांकि, मुझे कपड़ों की ज्यादा परवाह नहीं है. मैं सिंपल कपड़े ही पसंद करता हूं. कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान ' ए डे कैंपेनिंग इन कर्नाटक. सम लाइट रैपिड फायर क्वेश्चन एंड वेरी इलस्ट्रीअस कंपनी' टाइटल वाले इस वीडियो में राहुल गांधी विचारधारा के महत्व पर अपने दृष्टिकोण के बारे में भी बात करते हैं. राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई विचारधारा की

उन्होंने कहा, 'मेरे ख्याल में, विचारधारा को स्पष्ट तरीके से समझे बिना आप एक बड़े संगठन के रूप में सत्ता की ओर नहीं बढ़ सकते. हमें अपनी विचारधारा के लोगों को समझाना होगा जो गरीब, महिला, और सभी के साथ समान व्यवहार करने वाली है. इसलिए संगठनात्मक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई हमेशा विचारधारा को लेकर होती है.' सफेट टी-शर्ट क्यों पहनते हैं?

यह पूछे जाने पर कि वह हमेशा सफेट टी-शर्ट क्यों पहनते हैं? इस पर राहुल गांधी ने कहा, 'पारदर्शिता और सादगी. मुझे कपड़ों की ज्यादा परवाह नहीं है. मैं सिंपलीसिटी पसंद करता हूं. उन्होंने आगे कहा कि वह 70 दिनों से सड़क पर हैं, जिसकी शुरुआत भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हुई है, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई अभियान नहीं है बल्कि इसमें और भी कई कठोर काम शामिल हैं. राहुल गांधी को भाषण देना पसंद

वीडियो में वह कहते हैं, उन्हें अभियान के दौरान भाषण देना पसंद है क्योंकि यह किसी को यह सोचने पर मजबूर करता है कि देश को क्या चाहिए. इस दौरान राहुल गांधी कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से यह भी पूछते हैं कि उन्हें अभियान में क्या पसंद है या क्या नापसंद है. इस पर खड़गे ने कहा कि कुछ भी बुरा नहीं है. यह अच्छा है क्योंकि हम देश के लिए ऐसा कर रहे हैं. जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, जब हम उन्हें रोकने के लिए काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है. कम से कम हम देश के लिए कुछ तो कर रहे हैं. यह भी पढ़ें- सेना में महिलाओं की भर्ती को लेकर लड़की ने राहुल गांधी से पूछा सवाल, जानिए क्या बोले कांग्रेस नेता?

Last Updated : May 6, 2024, 11:31 AM IST