पीएम मोदी खुद पर बनाए गए मीम देखकर खुश हुए, किया री-पोस्ट - PM Modi animated video

By PTI Published : May 7, 2024, 7:57 AM IST | Updated : May 7, 2024, 8:18 AM IST

पीएम मोदी का डांस करता एनिमेशन ( Twitter )

नई दिल्ली: चुनावी मौसम में तरह-तरह के एनिमेशन बनाकर नेताओं पर निशाना साधा जाता है. इस क्रम में एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एनिमेटेड वीडियो बनाया जिसमें उन्हें डांस करते हुए दिखाया. उसने शायद आलोचना की दृष्टि से इस एनिमेटेड वीडियो को बनाया क्योंकि उसने लिखा भी कि 'द डिक्टेटर' मुझे इसके लिए गिरफ्तार नहीं कराएंगे. हालांकि पीएम मोदी ने अपने ऊपर बने इस एनिमेटेड वीडियो पर खुशी जाहिर की. यह वीडियो 'एथीस्ट कृष्णा' नामक आईडी से पोस्ट किया गया है. सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किए गए इस एनिमेटेड वीडियो में पीएम मोदी को एक जोशीले गाने पर नाचते हुए दिखाया गया है. इस एनिमेशन वीडियो में पीएम मोदी को पैंट और भगवा जैकेट पहने दिखाया गया है. वीडियो में पीएम मोदी का कैरेक्टर किसी रॉक स्टार की तरह डांस करता नजर आ रहा है. पीएम मोदी ने सोमवार को इस वीडियो की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम में ऐसी रचनात्मकता वास्तव में आनंददायक है. इस वीडियो को पोस्ट करने वाले शख्स ने कहा, 'यह वीडियो इसलिए पोस्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि 'द डिक्टेटर' मुझे इसके लिए गिरफ्तार नहीं कराएंगे.' इस वीडियो को री-पोस्ट करते हुए मोदी ने कहा, 'आप सभी की तरह मुझे भी खुद को डांस करते हुए देखकर आनंद आया. चुनावी मौसम में ऐसी रचनात्मकता वास्तव में आनंददायक है!' प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट को 'पोल ह्यूमर' और इमोजी के साथ टैग किया. पीएम मोदी की प्रसन्नतापूर्ण प्रतिक्रिया को उनके आलोचकों पर एक स्पष्ट कटाक्ष के रूप में देखा जाता है जो उन पर तानाशाही होने का आरोप लगाते हैं.

