लीवर सुरक्षित रखने के लिए इतनी मात्रा में पीनी चाहिए शराब, जानें सब कुछ - How Much Alcohol Can Damage Liver

By ETV Bharat Hindi Team Published : 20 hours ago

हर दिन इतनी मात्रा में पिएंगे तो लीवर रहेगा सुरक्षित ( IANS )

हैदराबाद: आज के जमाने में अल्कोहल का सेवन करना स्टेटस सिंबल बन गया है. हर कोई बेतहाशा शराब पी रहा है. चाहे वह आदमी हो या औरत. पार्टी वगैरह में हर किसी के हाथ में शराब से भरे गिलास देखे जा सकते हैं. कुछ लोग तो इतना पी लेते हैं कि अपने होश में भी नहीं रहते. ऐसा बहुत खराब लगता है. वे भलीभांति जानते हैं कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इसके बावजूद भी ये लोग हर दिन इसका सेवन करते हैं. हर दिन इतनी मात्रा में पिएंगे तो लीवर रहेगा सुरक्षित (IANS) बता दें, ज्यादा शराब पीने से शरीर का सबसे पहले अंग जो खराब होता है वह है लिवर. हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि शराब लिवर के लिए नुकसानदेह है. वे एक निश्चित मात्रा में पीने का सुझाव देते हैं. शराब की मात्रा लिवर को नुकसान पहुंचाती है

हर कोई पहले मजे लेने के लिए शराब पीने की शुरुआत करता है. फिर उसके बाद यह आदत बन जाती है. और अंत में यह एक बुरी लत बन जाती है और एक समय ऐसा आता है कि शख्स इसके बिना रह नहीं पाता. धीरे-धीरे यह आदत शरीर को एक बीमारी में देने लगती है. हालांकि, बहुत से लोग शराब छोड़ नहीं पाते हैं. इसे रोजाना लेने लगते हैं, लेकिन कितना लिया जाए, इस बारे में कुछ पता नहीं होता है. वे घटाघट बस शराब पीने रहते हैं. इस तरह शराब पीने से शरीर में इसके साइड इफेक्ट होने लगते हैं. सबसे पहले जो अंग खराब होता है, वह है लिवर, लेकिन, क्या आप जानते हैं कि लिवर पर इसका बुरा असर ना हो इसके लिए प्रतिदिन कितनी मात्रा में शराब का सेवन करना चाहिए? इतनी मात्रा से ज्यादा पिएंगे तो लीवर को होगा नुकसान

इस मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी प्रकार की शराब लिवर के लिए हानिकारक होती है, चाहे उसका कितना भी सेवन किया जाए. यह भी कहा जाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए ये अधिक खतरनाक है. एक्सपर्ट के मुताबिक 30 मिलीलीटर तक ही इसका सेवन करना चाहिए. इतनी लिमिट से लिवर को नुकसान नहीं पहुंचेगा. वहीं, लिमिट इससे ज्यादा हुई तो समझिए लिवर खराब होने की शुरुआत हो चुकी है. अगर आपने 80 मिलीलीटर से अधिक शराब का सेवन किया तो आपके लिवर को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है. यहां पर आपको चेतावनी दी जाती है कि आप अलर्ट हो जाइये. हर दिन इतनी मात्रा में पिएंगे तो लीवर रहेगा सुरक्षित (IANS) जानकारी के मुताबिक 2018 में 'ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ओपन' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, जो लोग प्रतिदिन 30 मिली. से अधिक शराब पीते हैं, उनमें लिवर की बीमारी होने की संभावना दोगुनी होती है. इस शोध में नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. गाई-यून लिन ने भाग लिया. उन्होंने कहा कि अगर आप रोजाना 30 एमएल से ज्यादा शराब का सेवन करेंगे तो लिवर की समस्या होने की संभावना रहती है. ऐसे पियें..

विशेषज्ञों के अनुसार, जब शराब का सेवन करते हैं, तो यह पेट और छोटी आंतों के माध्यम से रक्त में प्रवेश करती है. यदि शराब को खाली पेट पिया जाए तो यह कुछ ही मिनटों में यह रक्त में अवशोषित हो जाती है. तो यह सुझाव दिया जाता है कि खाली पेट बिल्कुल भी न पियें. अगर आप शराब पीते समय कुछ स्नैक्स लेते हैं, तो रक्त में शराब के मिलने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है. एंजाइम लीवर में अल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और इसे एसीटैल्डिहाइड में बदल देते हैं. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बड़ी मात्रा में यह जहर के समान है. ऐसी स्थिति होने पर लिवर तुरंत अलर्ट हो जाता है. वह अधिक काम करता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह शरीर से जहर को बाहर निकालने का गंभीर प्रयास करता है. हर दिन इतनी मात्रा में पिएंगे तो लीवर रहेगा सुरक्षित (IANS) अगर यह स्थिति रोजाना हो तो लिवर काम नहीं कर पाएगा और थक जाएगा. हालांकि, यदि आप बहुत अधिक शराब पीना जारी रखते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि बची हुई शराब वसा के रूप में जमा हो जाएगी. ऐसा कहा जाता है कि इस प्रक्रिया से कैंसर होने लगता है और अंत में लीवर सिरोसिस की बीमारी हो जाती है. इस अवस्था में लिवर लगभग काम करना बंद कर देता है, इसीलिए तो कहते हैं शराब से दूर रहो. नोट: यहां आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल आपके समझने के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. लेकिन, बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.