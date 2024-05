ETV Bharat / bharat

'लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं लोग, अमेरिका, बेंगलुरु, चेन्नई से आए वोट डालने', चंद्रबाबू नायडू का दावा - chandrababu naidu

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 13, 2024, 9:38 AM IST | Updated : May 13, 2024, 10:08 AM IST

चंद्रबाबू नायडू ( ANI )

अमरावती: आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला. इस दौरान उन्होंने सूबे तेलुगू देशम पार्टी के जीतने का दावा किया. उन्होंने कहा कि कि 100 प्रतिशत (टीडीपी राज्य में सत्ता में आएगी). टीडीपी नेता ने कहा, "मैंने अपने राजनीतिक करियर के दौरान ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी. लोग वोट डालने के लिए अमेरिका, बेंगलुरु, चेन्नई से आए हैं. लोग अपने भविष्य और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं. जब उनसे पूछा गया कि पार्टी कितनी सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है, तो चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं. उन्होंने सभी से वोट डालने का आग्रह करते हुए कहा, ''मैं सभी से अपील कर रहा हूं कि अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करें. लोग अपने खर्च पर वोट डालने के लिए विदेश से आए हैं. मैं सभी को धन्यवाद देता हूं.' आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग

बता दें कि 9 राज्यों के 96 लोकसभा सीट के लिए चौथे चरण के लिए मतदान जा रही है. इनमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है, जहां लोकसभा की 25 सीटों के लिए वोटिंग हो रही. राज्य में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा की सभी 175 सीटों पर वोटिंग हो रही है. कहां-कहां हो रही वोटिंग?

आंध्र प्रदेश के अलावा ओडिशा में भी विधानसभा और लोकसभा के लिए मतदान हो रहा है. जिन 96 लोकसभा सीट पर मतदनान हो रहा है, उनमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के अलावा तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13 और महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं.इसके अलावा मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 , बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4-4, और जम्मू कश्मीर की एक सीट पर वोटिंग हो रही है. दांव पर इन नेताओं की साख

चुनाव आयोग के मुताबिक 96 संसदीय क्षेत्रों के लिए कुल 4,264 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे. चौथे चरण में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, जेडीयू के राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह), टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान जैसे नेता मैदान में हैं. यह भी पढ़ें- लोकसभा चुनाव 2024 चौथे चरण का मतदान जारी, असदुद्दीन ओवैसी और जी किशन रेड्डी ने डाला वोट

Last Updated : May 13, 2024, 10:08 AM IST