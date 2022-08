.

ટ્રેનમાં સેલ્ફી લેવી બે યુવકોને પડી મોંઘી Published on: 35 minutes ago

બિહાર: નાલંદામાં એક દર્દનાક અકસ્માત થયો છે. માલસામાન ટ્રેનમાં સેલ્ફી લેવી (Selfie on derailed goods train) બે યુવકોને મોંઘી પડી છે. સેલ્ફીના ક્રેઝે એકનું મોત (Youth Died In Nalanda) નીપજ્યું છે. જ્યારે એક વ્યક્તિ જીવન અને મૃત્યુ વચ્ચે ઝૂલી રહ્યો છે. જ્યાં પાટા પરથી ઉતરી ગયેલી માલગાડી પર સેલ્ફી લેતી વખતે (Death During Taking Selfie In Nalanda) બે યુવકો હાઈ ટેન્શન વાયરથી અથડાઈ ગયા હતા (નાલંદામાં સેલ્ફી લેવા દરમિયાન મૃત્યુ). જેમાં એક યુવક દાઝી ગયો હતો અને બીજો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. આ દરમિયાન નાલંદાના એકંગરસરાય રેલ્વે સ્ટેશન પર લોકોની બુમો પડી હતી અને ટ્રેનમાં સવાર ઘણા લોકો કૂદી પડ્યા હતા અને અહીં-ત્યાં દોડવા લાગ્યા હતા, ઇલેક્ટ્રિક વાયરમાંથી નીકળતી આગ જોઈને બધા ગભરાઈ ગયા હતા અને કેટલાક લોકો ઈજાગ્રસ્ત યુવાકને બચાવવામાં લાગી ગયા હતા.