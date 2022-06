.

પહેલી વખત જોયુ સાપ બન્યો સાપનો કોળીયો: સ્નેક રેસ્ક્યૂ મેન સત્યમ Published on: 28 minutes ago

Koo_Logo Versions

સરગુજામાં એક સાપનો વીડિયો (Snake swallowed big snake in Surguja) સામે આવ્યો છે. આ વીડિયોમાં સાપ પોતાના કરતા મોટા સાપને ગળી રહ્યો (video of snake swallowing in surguja) છે. આ ઘટના છત્તિસગઢના અંબિકાપુર શહેરની બાજુમાં આવેલ અજીરમા ગ્રામ પંચાયતની છે. અહીં દારૂની દુકાન પાસે એક ઘરમાં સાપ જોવા મળ્યો હતો. કહેવા માટે કે સાપ સાપ હતો, પણ તેને જોતાં તે અજગર કરતાં પણ જાડો લાગતો હતો. લોકોએ આ જાણકારી સ્નેક રેસ્ક્યુ મેન સત્યમને આપી. જ્યારે સત્યમે સાપને પકડવાની કોશિશ કરી તો એવું થયું જે કોઈએ વિચાર્યું પણ નહોતું. સાપ એક મોટા સાપને ઉછાળવા લાગ્યો. જે તેના કરતા ઘણો મોટો હતો. જે સાપને ગળી ગયો હતો તે ધમધમતો સાપ હતો. જેની લંબાઈ લગભગ 6 ફૂટ હતી. સ્નેક રેસ્ક્યૂ મેન સત્યમે જણાવ્યું કે, તેણે પહેલીવાર સાપને બીજા સાપને ગળી જવાની ઘટના જોઈ છે. જેથી આ સાપને ગળી જવાનો વીડિયો વાયરલ (Surguja snake Viral video )થઈ રહ્યો છે.