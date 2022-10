.

ખેલૈયાઓએ અવનવા સ્ટેપ સાથે ગરબાની રમઝટ બોલાવી Published on: 1 hours ago

ભુજ સમગ્ર ગુજરાતમાં નવરાત્રીની રમઝટ આ (Navratri in Bhuj) વર્ષે જામી છે, ત્યારે કચ્છના યુવા ખેલૈયાઓમાં થનગનાટ જોવા મળી રહ્યો છે. કોરોનાકાળમાં બે વર્ષના વિરામ બાદ આ વર્ષે ધામધૂમપૂર્વક નવરાત્રી ઉજવાઈ રહી છે. ત્યારે નવરાત્રિને લઇને લોકો અગાઉથી (Navratri in Bhuj Garba The Villa) જ ઉત્સુક હતા. જેને લઈને ભુજમાં ઠેર ઠેર ગરબાના આયોજનો કરવામાં આવ્યા છે. ભુજના સેડાતા પાસે આવેલ ધ વિલા ખાતે ટાઇમ સ્ક્વેર ક્લબ દ્વારા આયોજિત નવરાત્રીમાં મોટી સંખ્યામાં યુવાનોની ભીડ જોવા મળી રહી છે અને અવનવા ગરબાના સ્ટેપ સાથે ગરબા રમી રહ્યા છે. (Navratri 2022 in Bhuj)