ન્યુઝ ડેસ્ક: સોયાના ચંક્સ અને સોયામાંથી બનાવેલ અન્ય ખાદ્યપદાર્થો સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ખાસ કરીને હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે કારણ કે તેમાં ફાઇબર અને એન્ટીઑકિસડન્ટો ભરપૂર માત્રામાં (nutrients found in soya) હોય છે. ઉપરાંત એવું માનવામાં આવે છે કે સોયાયુક્ત ખોરાક આપણા શરીરમાં ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવામાં પણ મદદરૂપ છે. પરંતુ તાજેતરમાં થયેલા એક રિસર્ચમાં સામે આવ્યું છે કે અસ્થમા જેવી બીમારીમાં સોયાના સેવનથી ઘણો ફાયદો (Study on Asthma) થાય છે.

ઉંદરો પર પરીક્ષણ

જાપાનની ઓસાકા સિટી યુનિવર્સિટીના ગ્રેજ્યુએટ સ્કૂલ ઑફ મેડિસિન ખાતેના શ્વસન દવા વિભાગના સંશોધકોએ આથોવાળા સોયા ઉત્પાદનોના ફાયદા શોધવા માટે એક સંશોધન (Study on Asthma) હાથ ધર્યું હતું, જેમાં ઉંદરો પર અસ્થમા પરીક્ષણ (how can asthma be treated ) કરવામાં આવ્યું હતું. સંશોધનમાં ઉંદરોને રોગપ્રતિકારક સંતુલન સારવાર આપવામાં આવી હતી. એટલે કે, તેમને નિર્ધારિત સમયગાળા માટે આહારમાં આથાવાળા સોયા ઉત્પાદનો આપવામાં આવ્યાં હતાં. પરીક્ષણના પરિણામો દર્શાવે છે કે ઇમ્યુનાઇઝેશન સારવાર દરમિયાન અસ્થમાના ઉંદરોના BALF અથવા બ્રોન્કોઆલ્વિઓલર લેવેજ પ્રવાહીમાં ઇઓસિનોફિલ્સમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો. નોંધપાત્ર છે કે અસ્થમાને અસર કરતા શ્વેત રક્તકણોને ઇઓસિનોફિલ્સ કહેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, સારવાર દરમિયાન ઉંદરોની વાયુનલિકાઓની આસપાસ સોજો અને લાળમાં પણ ઘટાડો થયો હતો. આ ઉપરાંત તેમના શરીરમાં ઇઓસિનોફિલ્સ સંબંધિત બળતરા ઘટાડવામાં મદદરૂપ પ્રોટીન (nutrients found in soya)પણ જોવા મળ્યું હતું.

સોયા પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે

નોંધનીય છે કે સોયામાં પોષક તત્વો પુષ્કળ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. ઉપરાંત તે છોડમાંથી મળતો પ્રોટીનનો શ્રેષ્ઠ સ્ત્રોત માનવામાં આવે છે. તેમાં પ્રોટીન, આઇસોફ્લેવોન્સ (એક પ્રકારનું બાયોએક્ટિવ સંયોજન), ખનીજો, કેલ્શિયમ, તાંબુ, જસત, વિટામિન્સ અને સેલેનિયમ, અન્ય ઘણા પ્રકારના પોષક તત્ત્વો (nutrients found in soya) છે. જે શરીરને હાડકાં અને હૃદયના સ્વાસ્થ્ય સહિત ઘણી રીતે લાભ આપે છે. આ ઉપરાંત તેને બનાવતી વખતે તેમાંથી ચરબી અને તેલ દૂર થઈ જાય છે, તેથી તેના સેવનથી શરીરમાં સંગ્રહિત ચરબી ઓછી થાય છે અને તે વજન ઘટાડવામાં પણ મદદ કરે છે.

આ પણ વાંચોઃ Foods That Help In Weight Loss : વજન ઘટાડવામાં લાભદાયી બની શકે રાઈનો ઉપયોગ

પરિણામો શું કહે છે

ન્યુટ્રિએન્ટ્સ જર્નલમાં પ્રકાશિત થયેલા આ સંશોધનના સંશોધકોએ અહેવાલ આપ્યો છે કે આથાવાળા સોયા ઉત્પાદનો સાથેની સારવાર જેને ઇમ્યુનોબેલેન્સ થેરાપી કહેવાય છે, અસ્થમાના દર્દીઓ માટે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. આ સાથે આથાવાળા સોયા ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ અસ્થમા સાથે સંકળાયેલ એલર્જીમાં પણ રાહત આપી શકે છે. આ સંશોધનના તારણોમાં મુખ્ય લેખક હિડેકી કડોતાનીએ જણાવ્યું હતું કે (how can asthma be treated ) સંશોધનમાં 'સોયાના સેવન અને એલર્જીક રોગો વચ્ચેનો સંબંધ ભૂતકાળમાં રોગચાળા વિજ્ઞાનના રુપમાં નોંધવામાં આવ્યો છે. આ સાથે એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે સોયાના કેટલાક ઘટકો એન્ટિ-એલર્જિક તરીકે પણ કામ કરે છે. તારણોમાં સંશોધનના સહલેખક કાઝુહિસા અસાઈએ પણ જણાવ્યું હતું કે આ અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આંતરડાના માઇક્રોબાયોટામાં અસંતુલન રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને એલર્જીક રોગોનું જોખમ વધારી શકે છે. એવામાં સોયામાં જોવા મળતો આથાયુક્ત ફાઇબર એલર્જીક અસ્થમા મોડલમાં અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે.

આ પણ વાંચોઃ વેગનિઝમ એ જીવનશૈલીનો મુખ્ય ભાગ છે, સુંદરતાની કાળજી વેગન સ્કિન કેર રૂટીન વિશે જાણો...