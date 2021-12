વેગનિઝમ કલ્ચર જીવનશૈલી માટે ખૂબ પ્રચલિત

ડેસ્ક ન્યુઝઃ વેગનિઝમ કલ્ચર આજકાલ જીવનશૈલી(veganism in alternative lifestyle) , આહાર શૈલી અને સૌંદર્ય સંભાળમાં ખૂબ જ પ્રચલિત છે. વેગન એક એવી શૈલી છે જે પ્રાણીઓમાંથી પ્રત્યક્ષ કે આડકતરી રીતે મેળવેલા ખોરાક અથવા ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરતી નથી, એટલે કે, કોઈપણ પ્રકારના ખોરાક, કપડાં અથવા વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતી નથી જે પ્રાણીઓમાંથી બનાવવામાં આવે છે તેમજ કોઈપણ માધ્યમમાં પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રાણીઓ પ્રત્યેની ક્રૂરતા ઘટાડવાનો આ પ્રયાસ છે.

વેગન સ્કિન કેર રૂટિનમાં ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ વર્જિત માનવામાં આવે છે

શાકાહારી જીવનશૈલીને અનુસરતા લોકો પણ તેમની ત્વચા સંભાળની દિનચર્યામાં(Skin care routine) કેટલાક નિયમોનું પાલન કરે છે. આજકાલ વેગન સ્કિન કેર પ્રોડક્ટ્સની પણ માર્કેટમાં ખૂબ માંગ છે. શાકાહારી ઉત્પાદનોની એક વિશેષ વિશેષતા એ છે કે તેમની આડઅસર પ્રમાણમાં ઓછી હોય છે. કારણ કે આવા ઉત્પાદનોમાં, કુદરતી તત્વો, ખાસ કરીને છોડ, ફળો અને અન્ય પ્રકારના આહારમાંથી મેળવેલા તત્વોનો વધુ ઉપયોગ થાય છે. આ સિવાય, વેગન સ્કિન કેર રૂટિનમાં કેટલાક ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ વર્જિત માનવામાં આવે છે. કારણ કે, તે પ્રાણીઓ પાસેથી કોઈને કોઈ રીતે મેળવવામાં આવે છે.

ચાલો જાણીએ કે શાકાહારી ત્વચા સંભાળ રૂટિનમાં(Vegan Skin Care Regularly) કઈ વસ્તુઓ વર્જિત માનવામાં આવે છે અને શા માટે?

જિલેટીન(gelatin uses for skin)

જિલેટીનનો ઉપયોગ ઘણી ક્રીમ અને લોશનમાં થાય છે. તે એક પારદર્શક, રંગહીન, સ્વાદહીન ઘટક છે. જે મુખ્યત્વે ગ્લાયસીન અને પ્રોલાઇન નામના એમિનો એસિડથી બનેલું છે. તે સામાન્ય રીતે હાડકાં, તંતુમય પેશીઓ અને પ્રાણીઓના ભાગોમાંથી મેળવવામાં આવે છે. તેથી તેનો ઉપયોગ કડક શાકાહારી ત્વચા સંભાળની દિનચર્યામાં સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત છે.

ગ્લિસરીન (glycerin in skin care)

ગ્લિસરીનનો ઉપયોગ ત્વચાની(Glycerin use skin) સંભાળ માટે થાય છે, ખાસ કરીને શિયાળામાં, દેશમાં અને સમગ્ર વિશ્વમાં તે એક ઉત્તમ મોઇશ્ચરાઇઝર(moisturizer for face) છે. પરંતુ વેગન સ્કિન કેર રૂટીનમાં તેનો ઉપયોગ થતો નથી. હકીકતમાં, પ્રાણીઓમાંથી મેળવેલી ચરબીનો(Fat obtained from animals) ઉપયોગ કેટલીકવાર તેના ઉત્પાદનમાં થાય છે અને હાડકાના કોલસાનો ઉપયોગ તેને શુદ્ધ કરવા માટે થાય છે. તેથી, તેને સંપૂર્ણપણે પશુ હિંસા મુક્ત ઉત્પાદનની શ્રેણીમાં રાખવામાં આવતું નથી.

મધ (honey for skin)

મધ મધમાખીઓના મધપૂડામાંથી મેળવવામાં આવે છે. જો કે તે ત્વચા માટે વરદાન સમાન માનવામાં આવે છે, પરંતુ વેગન સ્કિન કેર રૂટિનમાં તેનો બિલકુલ ઉપયોગ થતો નથી.

કોલેજનથી અંતર રાખો

કોલેજનથી ભરપૂર ક્રીમ અથવા પેક વૃદ્ધત્વની પ્રક્રિયાને ઘટાડવામાં ખૂબ મદદરૂપ સાબિત થાય છે. કોલેજન તેના કુદરતી સ્વરૂપમાં માનવ શરીરમાં સૌથી વધુ વિપુલ પ્રમાણમાં પ્રોટીન છે, જે હાડકાં, સ્નાયુઓ, ચામડી અને રજ્જૂમાં હાજર છે, જે તત્વો હાડકાં અને સ્નાયુઓને જોડે છે. પરંતુ શાકાહારી ત્વચા સંભાળની દિનચર્યાઓમાં તેનો ઉપયોગ થતો નથી કારણ કે સૌંદર્ય ઉત્પાદનોમાં વપરાતો કોલેજન ક્યારેક માછલી અને ઘોડા અથવા અન્ય પશુઓમાંથી મેળવવામાં આવે છે.

રેટિનોલ (retinol for skin)

રેટિનોલ એ વિટામિન Aનું સંયોજન છે. તેનો ઉપયોગ એન્ટી-એજિંગ પ્રોડક્ટ્સમાં થાય છે કારણ કે રેટિનોલ કોલેજનનું ઉત્પાદન વધારવાનું કામ કરે છે. આ ઉપરાંત, રેટિનોલ મૃત ત્વચા કોશિકાઓના પુનર્જીવનને વેગ આપવા અને ત્વચાની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવામાં પણ મદદ કરે છે. તેના ઉપયોગથી કરચલીઓ ઓછી થાય છે પરંતુ વેગન સ્કિન કેર રૂટીનમાં તેનો ઉપયોગ થતો નથી. કારણ કે કેટલીકવાર પ્રાણીઓમાંથી મળતું વિટામિન A અથવા રેટિનોલ પણ બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સમાં વપરાય છે.

કયા ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરવો

કડક શાકાહારી ત્વચા સંભાળની દિનચર્યામાં, તમે એલોવેરા, આર્ગન તેલ, બદામ, અખરોટ, લીમડો, ઓટમીલ અને જોજોબા તેલ સહિત વૃક્ષો અને છોડમાંથી મેળવેલા તમામ ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જેમાં પ્રત્યક્ષ કે આડકતરી રીતે કોઈપણ રીતે પ્રાણીઓ કે તેમાંથી મેળવેલી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી. તેથી, તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે જ્યારે પણ તમે બજારમાંથી કોઈ ઉત્પાદન ખરીદો, તો તમારે તેમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ઘટકો વિશેની માહિતી અવશ્ય વાંચવી જોઈએ.

વેગન ત્વચા સંભાળની દિનચર્યાઓ ત્વચા પર ઉત્તમ પરિણામો આપે છે. કારણ કે, તેમાં પેરાબેન્સ અને સલ્ફેટ જેવા ઘટકો નથી. જો કે તેની સામાન્ય રીતે આડઅસર થતી નથી, તો પછી કોઈપણ નવી પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરતા પહેલા, એકવાર ખાતરી કરો કે તેની તમારી ત્વચા પર ખરાબ અસર થઈ રહી છે કે કેમ.

