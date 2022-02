જર્નલ ઓફ એફેક્ટિવ ડિસઓર્ડર્સમાં ઓનલાઈન પ્રકાશિત થયેલા એક સંશોધનમાં જાણવા મળે છે કે પુરુષો અને સ્ત્રીઓમાં રોગચાળાને લગતી ગભરાટના વિકારના કારણો કેવી રીતે (Reasons of pandemic-induced anxiety in Men and Women Research ) અલગ પડે છે. પુરુષોમાં ઉચ્ચ અસ્વસ્થતા-ચિંતા કોવિડ-19ની ખોટી માહિતી હોવાના કારણ સાથે સંબંધિત છે, જ્યારે સ્ત્રીઓની રોજગારની અનિશ્ચિતતાની ચિંતા સાથે જોડાયેલી હતી. સ્ત્રીઓમાં સામાન્યકૃત ચિંતા ડિસઓર્ડર (Generalized Anxiety Disorder GAD) નો વ્યાપ પુરૂષો કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે હતો. (અનુક્રમે 17.2 ટકા વિરુદ્ધ 9.9 ટકા).

સામાજિક પરિબળોની બંને જેન્ડર પર અસર

યુનિવર્સિટી ઓફ ટોરોન્ટોની ફેક્ટર-ઇન્વેન્ટાસ ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કમાં મુખ્ય લેખક-ડોક્ટરલ સંશોધક શેન (લેમસન) લિને જણાવ્યું હતું કે આ નોંધપાત્ર તફાવતોમાં યોગદાન આપનારા સામાજિક પરિબળોને (Reasons of pandemic-induced anxiety in Men and Women Research ) સમજવાનો પ્રયાસ કરવો એ મૂળભૂત છે. કોવિડ-19 રોગચાળો એ સૌપ્રથમ સોશિયલ મીડિયાના વ્યાપક ઉપયોગ સાથે જોડાયેલો છે જે ખોટી માહિતીના વિતરણની સુવિધા આપે છે. જેમ કે રસીની અફવાઓ અને અપ્રમાણિત સારવાર કે જેને COVID-19 ઈન્ફોડેમિક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અધ્યયનમાં જાણવા મળ્યું છે કે ફેક COVID-19 સમાચારોના વારંવાર સંપર્કમાં આવવાથી ખાસ કરીને પુરુષો માટે માનસિક સ્વાસ્થ્યના પરિણામો (mental health tips) સાથે સંકળાય છે.

પુરુષોને અસરકર્તા પરિબળો

શંકાસ્પદ કોવિડ-19ની ખોટી માહિતીના સંપર્કમાં આવતાં પુરુષોમાં (Reasons of pandemic-induced anxiety in Men and Women Research ) ગભરાટના વિકારની સંભાવનાઓ વધી છે. જે પુરુષોએ અહેવાલ આપ્યો છે કે તેઓ અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછા એક વખત ખોટી માહિતીના સંપર્કમાં આવ્યાં હતાં, તેઓ ઉચ્ચ અસ્વસ્થતાની જાણ કરતાં ત્રણ ગણાં વધુ હતાં. બીજી બાજુ જે પુરુષોએ નોંધ્યું હતું કે તેઓ દિવસમાં ઘણી વખત ખોટી માહિતીનો સંપર્કમાં આવ્યા હતાં, તેઓની સરખામણીમાં તબીબી રીતે નોંધપાત્ર ચિંતાની જાણ કરવાની શક્યતા સાડા છ ગણી વધુ હતી જેમણે અહેવાલ આપ્યો હતો કે તેઓએ COVID-19 વિશે ભાગ્યે જ અથવા ક્યારેય ખોટી માહિતી જોઈ નથી.

મહિલાઓને અસરકર્તા પરિબળો

વ્યવસાય-નોકરી બંધ થવા-છૂટી જવા, છટણી, ફરજિયાત ક્વોરન્ટીન અને કોવિડ-19 સંક્રમણને કારણે નોકરીની અચોક્કસતામાં વધારો થવાથી મહિલાઓના ચિંતાના સ્તરને (Reasons of pandemic-induced anxiety in Men and Women Research ) વધુ અસર થવાની શક્યતા હતી. જે મહિલાઓએ રોગચાળા દરમિયાન નોકરીની અનિશ્ચિતતાનો અનુભવ કર્યો હતો, તેઓને સામાજિક-વસતીવિષયક પરિબળો સહિત મૂંઝવણભર્યા પરિબળોને નિયંત્રિત કર્યા પછી સુરક્ષિત રીતે નોકરી કરતી મહિલાઓની તુલનામાં GAD અનુભવવાની શક્યતાઓ ત્રણ ગણી હતી. સંભવતઃ તે પુરુષોમાં જોવા મળ્યું ન હતું. કારણ કે નોકરીની અચોક્કસતા લિંગ વચ્ચે સમાનરૂપે વિતરિત કરવામાં આવી ન હતી.

વ્યાવસાયિક વિભાજન પ્રતિનિધિત્વનું પરિબળ

લિંગ-આધારિત વ્યવસાયિક વિભાજનના પરિણામે મહિલાઓનું આરોગ્ય અને સામાજિક સંભાળ કાર્યબળમાં વધુ પડતું પ્રતિનિધિત્વ કરવામાં આવતું હોય છે, જ્યાં તેઓને ઘણી વખત ઓછો પગાર (Reasons of pandemic-induced anxiety in Men and Women Research ) આપવામાં આવે છે. તેઓને કોવિડ-19 પેથોજેન્સના સંપર્કમાં આવવાનું જોખમ પણ વધુ હોય છે," લિને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે "મહિલાઓ ખાદ્ય સેવા અને રહેઠાણ ક્ષેત્રોમાં પણ વધુ પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેઓ કોવિડ-19 કટોકટીને લઇને સખત અસરગ્રસ્ત હતાં".

માનસિક સ્વાસ્થ્ય સંશોધનો પુરુષો અને મહિલાઓલક્ષી હોવા જોઇએ

આ અભ્યાસમાં 15 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના 1,753 પુરૂષો અને 2,016 મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત સંશોધનમાં પુરુષો અને સ્ત્રીઓ એમ બંને માટે- ચિંતાના વિકારના સામાન્ય જોખમી પરિબળોને પણ ઓળખવામાં આવ્યાં (Reasons of pandemic-induced anxiety in Men and Women Research ) હતાં છે. કોવિડ-19 ફાટી નીકળતી વખતે આલ્કોહોલ, ગાંજો અને જંકફૂડ, ગળ્યા ખાદ્યપદાર્થોના વધતા સેવન સહિતના જોખમો ઓળખવામાં આવ્યાં હતાં. લિને કહ્યું કે "માનસિક સ્વાસ્થ્ય દરમિયાનગીરીઓ લિંગ-પ્રતિભાવશીલ (Reasons of pandemic-induced anxiety differ in men and women ) હોવા જરૂરી છે. પુરુષો અને સ્ત્રીઓએ આ જાહેર આરોગ્ય કટોકટીમાં સ્વાસ્થ્યના અપસ્ટ્રીમ સામાજિક નિર્ધારકોનો પણ સામનો (mental health tips ) કરવો જોઈએ."