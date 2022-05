પાટણઃ આગામી સમયમાં સમગ્ર રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ(Gujarat Assembly Election 2022) યોજાવાની છે. જેને લઇ અત્યારથી જ રાજકીય પક્ષો દ્વારા પોતાની પાર્ટીને મજબૂત કરવા માટે ખાનગી બેઠકો મેળાવડાઓ શરૂ કર્યા છે. તો બીજી તરફ ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી કરનાર ઉમેદવારો પણ અત્યારથી જ કમર કસી રહ્યા છે અને પોતાને ટિકિટ મળે તે પ્રકારના કાર્યો કરી રહ્યા છે. સોમવારે રાધનપુર ખાતે ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજ દ્વારા આયોજિત 16માં સમૂહ લગ્નમાં (Kshtriy Thakor Samaj 16th Samuh Lagn )રાધનપુરના પૂર્વ ધારાસભ્ય અલ્પેશ ઠાકોર (Radhanpur Former MLA Alpesh Thakor )ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતાં. તેઓએ નવદંપતીઓને સુખી દાંપત્ય જીવનના આશીર્વાદ આપ્યા હતાં.

રાધનપુરનું રાજકારણ ગરમાયું

રાધનપુર વિધાનસભા બેઠકને લઈ ભાજપમાં ઉકળતો ચરુ - અલ્પેશ ઠાકોરે (Radhanpur Former MLA Alpesh Thakor )જાહેર મંચ ઉપરથી પૂર્વ ધારાસભ્ય લવિંગજી ઠાકોર (Patan BJP Leader Lavingji Thakor) ઉપર સમાજ તોડવાના ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતાં. વધુમાં અલ્પેશ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી આ વિસ્તારનો વિકાસ રૂંધાયો છે. માટે આ વિસ્તારના વિકાસને વેગવંતો બનાવવા માટે વર્ષ 2022 ની વિધાનસભાની ચૂંટણી (Gujarat Assembly Election 2022)આ બેઠક ઉપરથી લડવાનો છું અને મહેણું (Alpesh Thakor roar to contest from Radhanpur seat )અહીંથી જ ભાંગવાનો છું.

અલ્પેશનો ઈશારો ભાજપના જૂના જોગીઓ અને પૂર્વ ધારાસભ્યો સામે - આમ કહેવા પાછળનો અલ્પેશ ઠાકોરનો ઈશારો ભાજપના જૂના જોગીઓ અને પૂર્વ ધારાસભ્યો સામે છે. રાધનપુરમાં યોજાયેલ ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજના સમૂહ લગ્નમાં જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ દશરથજી ઠાકોરની ઉપસ્થિતિમાં અલ્પેશ ઠાકોરે (Radhanpur Former MLA Alpesh Thakor )જાહેર મંચ ઉપરથી આ બેઠક પર ચૂંટણી (Gujarat Assembly Election 2022)લડવાનો હુંકાર કરતાં (Alpesh Thakor roar to contest from Radhanpur seat )રાધનપુરનું રાજકારણ ગરમાયું છે.