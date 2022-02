કેવડીયા-એકતાનગરઃ એકતાનગર (કેવડિયા)ની જંગલ સફારીમાં અત્યારે મંગળગાન અને વધામણાંના હરખનું વાતાવરણ છે. અને કેમના હોય ! રાજાને ઘેર પારણું બંધાય એ તો આખા રાજ માટે ખુશી અને આનંદનો પ્રસંગ ગણાય. આવો જ મંગળ અવસર એકતા નગરીની દેશ પરદેશમાx વિખ્યાત થતી જતી જંગલ સફારીના આંગણે આવ્યો છે. અહીંના રાજા અને રાણીના ઘેર બે સિંહ બાળોનું આગમન (birth of two lion cubs in a kevadiya jungle safari) થયું છે. ભલે વિશાળ અને મોકળા પાંજરામાં રહેતા હોય પણ આ સિંહ દંપતિ આ માનવ નિર્મિત જંગલમાં રાજવી યુગલના સ્થાને તો છે જ. એટલે એમનું નામ રાજા અને રાણી રાખવામાં આવ્યું છે.

વન્ય પ્રાણીઓમાં પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પ્રજનન અને બાળ જન્મ બહુધા સામાન્ય બાબત ગણાતી નથી

સંગ્રહાલયમાં પ્રજનન અને બાળ જન્મ અનોખું ગણાય છે

વન્ય પ્રાણીઓમાં પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પ્રજનન અને બાળ જન્મ બહુધા સામાન્ય બાબત ગણાતી નથી તેવી લાગણી વ્યક્ત કરતાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના જનસંપર્ક અધિકારી રાહુલ પટેલે જણાવ્યું કે અહીં ભારતની ઝૂ ઓથોરિટીએ (Zoo Authority) નિર્ધારિત કરેલા તમામ માપદંડોને અનુસરીને જ પ્રાણીઓની કાળજી લેવામાં આવે છે. પરિણામે અહીંના નિવાસી દીપડા અને હરણ યુગલ, વિવિધ પક્ષીઓ પછી આજે રાજવી સિંહ દંપતિના આંગણે પારણું બંધાયું છે. સોમવારની મધ્યરાત્રિએ સિંહણને થયેલી સુવાવડથી બે બાળ સિંહોનું સફારી પરિવારમાં આગમન (birth of two lion cubs in a kevadiya jungle safari) થયું છે. આ જંગલ સફારી રોજેરોજ પ્રવાસીઓની અવરજવરથી ધમધમતી રહે છે. તેની વચ્ચે સાવ સહજ તણાવમુક્ત સિંહણનો પ્રસવ ચોક્કસ એક મોટી ઘટના છે.

સિંહયુગલ રાજા અને રાણીના ઘેર કિલ્લોલતું સિંહબાળ

આ પણ વાંચોઃ Jungle safari Kevadia: કેવડિયા જંગલ સફારી પાર્કમાં અલ્પાકા લાંબા પ્રાણીઓએ બચ્ચાને જન્મ આપ્યો

230 દિવસની ગર્ભાવસ્થા બાદ સિંહણે બે સિંહબાળને જન્મ આપ્યો

એકતાનગર- કેવડીયાની જંગલ સફારીમાં 230 દિવસ એટલે કે લગભગ સાત મહિનાથી વધુ સમયના ગર્ભ કાળ પછી સિંહણ રાણીએ બાળ જન્મ આપ્યો છે. સિંહણના પ્રસવ પછી થોડા સમય સુધી બચ્ચાની જાતિ (લિંગ) કળી શકાતાં નથી એટલે આ ચુલબુલા સિંહબાળ કુંવર છે કે કુંવરી એ હાલમાં કહી શકાય (birth of two lion cubs in a kevadiya jungle safari) તેમ નથી. યોગ્ય સમયે એમની જાતિ પ્રાણીશાસ્ત્રીઓ નક્કી કરે તે પછી ઉચિત સમયે તેમનું નામકરણ કરવામાં આવશે. ( ચુટકીઃ આપણી પરંપરા પ્રમાણે નામ પાડવાનો અધિકાર ફોઈનો. તો સફારી પરિવારમાં સિંહબાળોના નામ પાડવાનો અધિકાર તો દીપડી ફોઈને જ મળશે ને!)

નટખટ સિંહબાળની ચહલપહલથી પીંજરાનો માહોલ જીવંત બની ગયો છે

આ પણ વાંચોઃ કેવડિયા જંગલ સફારી પાર્કમાં નવા મહેમાનનું આગમન, જાણો કોણ છે ?

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના પ્રવાસીઓ માટે આનંદ વાધ્યો

એશિયાઇ સિંહ દંપતિના નટખટ અને માસૂમ સિંહ બાળોની ચહલપહલથી (birth of two lion cubs in a kevadiya jungle safari) પીંજરું અને તેનો માહોલ જીવંત બની ગયાં છે. એકતાનગરીના સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સાથે સંલગ્ન આગવા આકર્ષણ સમાન જંગલ સફારીમાં વન્ય પ્રાણીઓની સારસંભાળ નિપુણ પાલકો ( એનિમલ કીપર ) અને તબીબો દ્વારા લેવામાં આવે છે. હરણ અને દીપડા પછી સિંહ યુગલના પ્રસન્ન દાંપત્યના પગલે પ્રજનન અને સફળ પ્રસવની ઘટના અહીંના લોકો દ્વારા કેટલા વાત્સલ્ય ભાવ, ચાહના અને ઉષ્માથી આ વન્ય જીવન સંપદાનું જતન કરવામાં આવે છે એનો બોલકો અને સચોટ પુરાવો આપે છે.