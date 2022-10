ગીલોંગઃ T20 વર્લ્ડ કપનો આજે ત્રીજો દિવસ (Day 3 of the T20 World Cup) છે. ગ્રુપ Aમાં દિવસની પ્રથમ મેચ નેધરલેન્ડ અને નામીબિંયા (T20 World Cup: NAM vs NED) વચ્ચે રમાઈ રહી છે. નામિબિંયાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

નામિબિંયાનો દાવ

પ્રથમ વિકેટ: દેવન લા કોક 0 રને આઉટ થયો હતો. તે કોલિન એકરમેનના હાથે બાસ ડી લીડના હાથે કેચ થયો હતો.

બીજી વિકેટ: માઈકલ વાન લિંગેન 20 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. તે ટિમ પ્રિંગલે બાસ ડી લીડના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો.

ત્રીજી વિકેટ: જોન નિકોલ લોફ્ટી-ઈટન શૂન્ય પર આઉટ થયો હતો. તે પોલ વાન મીકરેન દ્વારા સ્કોટ એડવર્ડ્સના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો.

શ્રીલંકાને 55 રનના વિશાળ અંતરથી હરાવ્યુ: નામિબિંયાએ પોતાની પ્રથમ મેચમાં શ્રીલંકાને 55 રનના વિશાળ અંતરથી હરાવીને સૌને ચોંકાવી દીધા હતા. નેધરલેન્ડે રોમાંચક મેચમાં UAEને 3 વિકેટે હરાવ્યું. નામીબિંયા પોઈન્ટ અને +2.750 નેટ રનરેટ સાથે ગ્રુપ Aમાં પ્રથમ ક્રમે છે. તે જ સમયે, નેધરલેન્ડ બે પોઈન્ટ અને +0.097 નેટ રન રેટ સાથે બીજા સ્થાને છે.

બંને ટીમો આ પ્રમાણે છે 11 નામિબિયા: માઈકલ વાન લિંગેન, ડેવન લા કોક, સ્ટીફન બાર્ડ, ગેરહાર્ડ ઈરાસ્મસ (સી), જોન ફ્રીલિંક, જોન નિકોલ લોફ્ટી-ઈટન, જેજે સ્મિત, ડેવિડ વિઝ, જેન ગ્રીન (wk), બર્નાર્ડ સ્કોલ્ટ્ઝ, બેન શિકોન્ગો .

નેધરલેન્ડ્સ: વિક્રમજીત સિંહ, મેક્સ ઓડ, બાસ ડી લીડ, કોલિન એકરમેન, ટોમ કૂપર, સ્કોટ એડવર્ડ્સ (wk/c), રૂલોફ વાન ડેર મેર્વે, ટિમ પ્રિંગલ, ફ્રેડ ક્લાસેન, પોલ વાન મીકરેન, ટિમ વાન ડેર ગુગેન.