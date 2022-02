વડોદરાઃ દેશના સુપ્રસિદ્ધ ગાયક અને કમ્પોઝર બપ્પી લહેરીનું નિધન થતા બોલીવુડ શોકમગ્ન (Bappi Lahiri Passes Away) બન્યું છે. વર્ષ 2013માં સિંગર બપ્પી લહેરીએ વડોદરામાં કોન્સર્ટ કરી હતી. બપ્પી લાહિરીનો વડોદરા (Remembering Bappi da) સાથે આ જૂનો નાતો છે.

મેડિકલ સર્વન્ટ અર્બન કો. ઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લી.ના 75 વર્ષ પૂર્ણ થયાના ઉજવણીના કાર્યક્રમમાં વડોદરા આવ્યા હતાં

બપ્પી લાહિરીની એ કોન્સર્ટ શહેરની પહેલી કોન્સર્ટ હતી

સુપ્રસિદ્ધ ગાયક કલાકાર બપ્પી લાહિરીના નિધનને (Bappi Lahiri Passes Away) લઈ સંગીત જગત શોકમગ્ન છે ત્યારે હવે તેમની યાદો તેમના ચાહકો (Remembering Bappi da ) વાગોળી રહ્યાં છે. 22 ફેબ્રુઆરી, 2013માં સિંગર બપ્પી લાહિરીએ સયાજી હોસ્પિટલ ખાતેના મેડિકલ સર્વન્ટ અર્બન કો. ઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લી.ના 75 વર્ષ પૂર્ણ થયાના ઉજવણીના કાર્યક્રમમાં વડોદરા આવ્યા હતાં. વડોદરામાં નવલખી મેદાન ખાતે પ્રથમ વખત (Bappida performed Vadodara city's first concert in 2013) ત્રિદિવસીય લાઈવ કોન્સર્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કોન્સર્ટમાં પ્રથમ દિવસે સિંગર બપ્પી લહેરી હાજર રહ્યાં હતાં. આગામી દિવસોમાં બપ્પી લાહિરીને શ્રદ્ધાંજલ્ આપવા સંગીતનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવશે.

વડોદરા શહેરમાં બપ્પી દાની કોન્સર્ટની ટિકિટ

બપ્પી લાહિરી સોનું પહેરવાની શૈલીને લઈને જાણીતાં હતાં

બોલીવૂડના સંગીત-નિર્દેશક બપ્પી લાહિરીનું 69 વર્ષની વયે નિધન (Singer-composer Bappi Lahiri dies aged 69) થયું છે. તેમણે મુંબઈના જુહુની ક્રિટી કેર હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા હતાં. બપ્પી લાહિરીને સંગીત ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ડિસ્કોકિંગ (Remembering Bappi da ) કહેવામાં આવે છે. તેમનું સાચું નામ આલોકેશ લાહિરી હતું. બપ્પી લાહિરી તેમના સંગીતની સાથે-સાથે સોનું પહેરવાની તેમની શૈલી માટે પણ જાણીતા હતાં.

વડોદરામાં નવલખી મેદાન ખાતે પ્રથમ વખત ત્રિદિવસીય કોન્સર્ટ યોજાઇ હતી

