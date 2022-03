સુરત: ઘણા સમયથી કાપડ માર્કેટ (Surat Textile Market)માં ચાલી રહેલી મંદી બાદ લગ્નસરા (marriage season in north india) અને રમઝાનની ખરીદીથી વેપારીઓની હોલસેલમાં ખરીદી (Shopping in wholesale Surat) શરૂ થતા તેજીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા 8-10 દિવસથી વેપાર વધ્યો છે. પાર્સલોના ડિસ્પેચિંગ માટે ટ્રક ઓછી પડી રહી છે. હોળી બાદ લગ્નસરાની સીઝન (marriage season in gujarat) શરૂ થઈ જતી હોય છે. મંદીના માહોલમાંથી પસાર થઇ રહેલા ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ (textile industry surat) માટે આ એક મોટી તક છે.

છેલ્લા 8-10 દિવસથી વેપાર વધ્યો.

પાર્સલોનું ડિસ્પેચિંગ વધી રહ્યું છે- યુપી અને મધ્યપ્રદેશમાં લગ્નસરાને કારણે રૂપિયા 200થી 500ની રેન્જમાં સાડીની ખરીદી (Purchase of saree in surat) શરૂ થઈ છે. લગ્નસરા અને રમઝાનના તહેવારનો લાભ મળવાની આશા વેપારીવર્ગ રાખી રહ્યો છે. લગ્નસરામાં ઉત્તર ભારત અને રમઝાનમાં દક્ષિણ ભારતથી ખાસ ડિમાન્ડ જોવા મળી રહી છે. વેપારીઓમાં ખાસ કરીને નાના અને મધ્યમ ગામમાંથી રુપિયા 500 સુધીની સાડી અને ડ્રેસ મટિરિયલની ખરીદી અત્યારે નીકળી છે અને તેને કારણે પાર્સલોનું ડિસ્પેચિંગ પણ ધીમે ધીમે વધી રહ્યું છે.

લગ્નસરા અને રમઝાનનો લાભ કાપડ વેપારીઓને મળશે- છેલ્લાં થોડાં દિવસથી કામકાજ ખૂબ જ સારી રીતે આગળ વધી રહ્યાં છે અને વેપાર થઇ રહ્યો છે. હાલમાં 40 ટકાથી વધુ કામ દેખાઈ રહ્યું છે અને લગ્નસરા તથા રમઝાનને કારણે બહારગામની ખરીદીનો લાભ કાપડ બજારના વેપારીને મળશે, એમ એક વેપારીએ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું. પરિસ્થિતિ એવી છે કે પાર્સલ ડિસ્પેચ કરવા માટે ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે ટ્રક ઓછી પડી રહી છે.

હાલ 250 કરોડનો સમાન જઈ રહ્યો છે- ફેડરેશન ઓફ ટેક્સટાઇલ ટ્રેડર્સ એસોસિએશન (federation of surat textile traders association)ના ડિરેક્ટર રંગનાથ શારદાએ જણાવ્યું હતું કે, હોળી પહેલા જે 150 ટ્રક જઈ રહી હતી એ હવે 300 જઈ રહી છે. પરંતુ હાલ અમને ટ્રાન્પોર્ટની કમી પડી રહી છે. કારણ કે, જે કારીગરો ચૂંટણી અને હોળીને કારણે વતન ગયા હતા તેઓ હજી સુધી આવ્યા નથી. હાલ 250 કરોડનો સમાન જઈ રહ્યો છે અને 50 કરોડનો માલ ગોડાઉનમાં છે. એમાં દક્ષિણ ભારતની રમઝાન (Ramadan in South India) પણ આવી ગઇ છે. રમઝાનનો ટાર્ગેટ 1200થી 1500 કરોડનો છે. લગ્ન સીઝનનો એક મહિનાનો માહોલ છે.