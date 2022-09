અમદાવાદ નિતીન પટેલ ગુજરાત ભાજપમાં સીનીયર નેતા (Nitin Patel Profile) છે અને તેમણે ગુજરાત સરકારમાં ખૂબ જ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે, તેઓ ડેપ્યુટી સીએમ તરીકે સેવા આપી ચુક્યા છે અને નરેન્દ્ર મોદી મુખ્યપ્રધાન હતા, ત્યારે તેઓ તેમની કેબિનટમાં પ્રધાન હતા. નિતીનભાઈ હાજર જવાબી છે અને વિધાનસભામાં પ્રશ્નોતરી દરમિયાન જવાબ આપવા ઉભા થાય ત્યારે રમૂજ કરી લે અને ધીરગંભીર થઈને જવાબ પણ આપતા હતા. વિપક્ષને ચૂંટલી ખણવાની હોય તો સાદી, સરળ અને પટેલની ગામઠી ભાષામાં કહી દેતા હતાં, ત્યારે વિધાનસભામાં તમામ ધારાસભ્યો પાટલી થપથપાવીને તેમનું અભિવાદન સાથે વાહવાહી કરતાં હતા.

કુટુંબ પરિચય નિતીન પટેલનો જન્મ 22 જૂન, 1956ના રોજ મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગરમાં થયો હતો. તેઓનો ઉછેર તેમના દાદાના સમયથી ગર્ભશ્રીમંત એવા પરિવારમાં થયો હતો. બી કોમના બીજા વર્ષ સુધીનો અભ્યાસ કર્યા પછી તેઓ તેમના કૌટુંબિક વ્યવસાયમાં સામેલ થઈને તેને આગળ વધાર્યો હતો.

નિતીન પટેલની કૌટુંબિક બાબતોમાં ક્યાંય વિખવાદ નથી જોવાયો

નિતીન પટેલના લગ્ન સુલોચનાબહેન પટેલ સાથે થયા છે. તેમના પરિવારમાં મોટા પુત્ર જૈમીનભાઈ, પુત્રવધુ ઝલકબહેન, પૌત્રી વૈશ્વી અને નાના પુત્ર સન્ની છે. તેમનો પરિવાર અમદાવાદના સોલા વિસ્તારમાં રહે છે.

રાજકીય કારકિર્દીના સોપાન નિતીન પટેલે તેમની રાજકીય કારકિર્દીની (Nitin Patel Profile) શરૂઆત 1977માં કડી નગરપાલિકાના પ્રમુખ તરીકે હતી. અને આજદિન સુધી તેઓ જાહેરજનતાની સેવા માટે કાર્યરત રહ્યા છે. 1990માં તેઓ ગુજરાત વિધાનસભામાં કડી બેઠક પરથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા. 1995માં પ્રથમ વખત આરોગ્ય વિભાગના કેબિનેટ પ્રધાન તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો. 1997-98માં મહેસાણા જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા હતા. 1999માં માર્ગ અને મકાન વિભાગ, નાની અને મધ્યમ સિંચાઈ વિભાગના કેબનિટ પ્રધાન બન્યા હતા. 2001માં ગુજરાતના નાણાપ્રધાન બન્યા હતા. 2002માં મહેસૂલપ્રધાનનો કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો. 2007માં શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ, પાણી પુરવઠા, સિંચાઈપ્રઘાન બન્યા હતા. 2012માં મહેસાણા વિધાનસભા બેઠક પરથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા. 2012માં નાણા, આરોગ્ય, તબીબ શિક્ષણ, સામાજિક કલ્યાણ અને વાહનવ્યવહારપ્રધાન બન્યા હતાં.

નારાજગી પણ દેખાડે છે 2016માં પાટીદાર અનામત આંદોલન થયું અને તે દરમિયાન રાજકીય અસ્થિરતા સર્જાઈ અન આનંદીબહેન પટેલે મુખ્યપ્રધાન પદેથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. તે પછી મુખ્યપ્રધાન પદની અટકળોમાં નિતીન પટેલનું નામ મોખરે હતું. પણ તે વખતે પાર્ટીએ વિજય રૂપાણીને મુખ્યપ્રધાન બનાવ્યા અને નિતીન પટેલને નાયબ મુખ્યપ્રધાનની જવાબદારી (Nitin Patel Profile) સોંપવામાં આવી હતી. 2017ની ચૂંટણી ભાજપ જીતીને આવ્યું પછી નિતીન પટેલને ફરીથી ડેપ્યુટી સીએમ બનાવ્યા હતા. જો કે તે વખતે નિતીન પટેલને મનગમતા ખાતાની ફાળવણી ન થતાં તેમની નારાજગી બહાર આવી હતી અને તેઓ તે દિવસે ગાંધીનગર કાર્યાલયનો ચાર્જ લેવા ગયા ન હતા. પણ પાછળથી તેમને નાણાંપ્રધાન બનાવ્યા પછી તેઓ ગાંધીનગર ગયા હતાં.

ગુજરાત ભાજપના કદાવર નેતાની વિરાટ કારકિર્દી રહી છે

2021માં ગયું નાયબ મુખ્યપ્રધાન પદ 2021માં હાઈકમાન્ડની સુચનાથી મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણી અને આખી કેબિનટે રાજીનામા ધરી દીધા હતાં. ત્યાર પછી ભૂપેન્દ્ર પટેલ મુખ્યપ્રધાન બન્યા અને આખી નવી સરકાર આવી હતી.

જનતા સાથે સીધો સંપર્ક નિતીન પટેલ જાહેર જનતા વચ્ચે રહેનારા નેતા છે. તેમનો ઉત્તર ગુજરાતના પાટીદારોમાં ( Gujarat BJP Patidar Leaders )ખૂબ સ્ટ્રોંગ હોલ્ડ છે. તેઓ મુખ્યપ્રધાન ન બની શક્યા તેમનો તેમને અફસોસ લાઈફ ટાઈમ રહેશે. નિતીન પટેલ નાયબ મુખ્યપ્રધાન હોવા છતાં તેમનો મોબાઈલ તે પોતે ઉપાડીને વાત કરી છે. નિતીન પટેલ મીટિંગમાં હોય તો જ તેમનો પીએ ફોન ઉપાડે છે. જનતા સાથે સીધો સંપર્ક (Nitin Patel Profile) ધરાવતો ભાજપમાં આવો કોઈ નેતા નથી.

નિતીન પટેલની વહીવટી કાર્યો પરની સારી પકડ ભાજપ સરકારને હંમેશા ઉપયોગી બની રહી

વહીવટી કાર્યમાં પકડ નિતીન પટેલ કેબિનેટ પ્રધાન હતાં, ત્યારે તેમને ઓફિસમાં મળવા આવનારાની સંખ્યા વધારે હતી. નિતીન પટેલને મળવા આવનાર કદી નિરાશ થઈને પાછા ફર્યા નથી. તેઓ તમામને મળતા હતાં અને સમસ્યાને સાંભળતા હતા. બીજી તરફ વહીવટી કાર્યમાં ભાજપના સૌથી વધુ પકડ ધરાવતા નેતા નિતીન પટેલ (Nitin Patel Profile) ગણાય છે.

નિખાલસતાનો ગુણ ગુજરાતમાં 2021માં નવા મુખ્યપ્રધાન તરીકે ભૂપેન્દ્ર પટેલનું નામ જાહેર થયું ત્યારે તે જ દિવસે નિતીન પટેલ એક જાહેર કાર્યક્રમમાં બોલ્યા હતા કે ‘હું લોકોના દિલમાં રહું છું અને મને ત્યાંથી કોઈ કાઢી નહી શકે. હું એકલો નથી જેમની બસ છૂટી ગઈ છે. પરંતુ મારા જેવા બીજા કેટલાય પણ છે.’

મુખ્યપ્રધાન પદની અટકળોમાં નિતીન પટેલનું નામ મોખરે હતું. પણ...

હવે શું? સૌની નજર 2022ની ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પર (Nitin Patel Roll in Gujarat Assembly Election) છે. નિતીન પટેલને ધારાસભ્ય તરીકેની ટિકીટ મળશે નહી કે પછી સીનીયર નેતા તરીકે તેમને કેન્દ્રમાં લઈ ( Gujarat BJP Leaders at Central Politics ) જવાશે. 66 વર્ષના નિતીન પટેલ હજી પણ એવા જ તંદુરસ્ત અને ચુસ્તીફુરતીવાળા છે. ભાજપ પક્ષ તેમની 32 વર્ષની રાજકીય કારકિર્દીનો ઉપયોગ કરીને તેમને વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં સ્ટાર પ્રચારક (Nitin Patel Profile) તરીકે ઉપયોગમાં લે તેવી પણ શકયતા છે. જો કે વિજય રૂપાણીને પંજાબ અને ચંદીગઢના પ્રભારી બનાવ્યા છે. તેમ હવે નિતીન પટેલ અંગે( Gujarat BJP Candidate ticket for assembly election ) હાઈકમાન્ડ શું નિર્ણય કરે છે તેના પર મીટ મંડાયેલી છે.