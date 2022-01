ગાંધીનગર : ગુજરાત રાજ્યમાં (Corona cases in Gujarat) કોરોનાએ છેલ્લા બે વર્ષનો રેકોર્ડ તોડયો છે કોરોનાની પ્રથમ અને બીજી લહેરમાં (Gujarat Corona Update) વધુમાં વધુ 14 હજાર જેટલા પોઝિટિવ કેસ એક દિવસમાં નોંધાયા હતા ત્યારે આજે જાન્યુઆરીના 27 તારીખે સમગ્ર રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 12,911 કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. જેમાંથી 23,197 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપીને ઘરે ફર્યા છે. આજે 22 દર્દીઓના દુઃખદ મૃત્યુ થયા (Death from corona in Gujarat) છે, જેમાં અમદાવાદમાં 08 દર્દીના આંકડા સાથે સૌથી વધુ મૃત્યુ નોંધાયા છે.

અમદાવાદમાં કોરોના કેસ ઘટાડા પર

રાજ્ય સરકારના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવતી કોરોનાની યાદીમાં છેલ્લા 24 કલાકની વાત કરવામાં આવે તો રાજ્યના તમામ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં કેસ સામે આવ્યા છે, જેમાં અમદાવાદ મ્યુ. કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં સૌથી વધુ 4405 જેટલા કેસો નોંધાયા છે, જ્યારે સુરત શહેરમાં 708, બરોડા શહેરમાં 1871 અને રાજકોટમાં 1008 કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે કુલ 23197 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે.

આજે 2,13,822 નાગરિકોને રસીકરણ થયું

આજ રોજ 26 જાન્યુઆરીના રોજ રાજ્યમાં કુલ 2,13,822 નાગરિકોને વેકસીન આપવામાં આવી છે, જ્યારે 18થી 45 વર્ષની વયના 23,804 નાગરિકોને પ્રથમ ડોઝ આપવામાં આવ્યો છે, જ્યારે 67,484 નાગરિકોને બીજો ડોઝ આપવામાં આવ્યો છે. ઉપરાંત 15થી 18 વર્ષના 25,987 બાળકો રસીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. 65,372 નાગરિકોને પ્રીકોશન ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે, જ્યારે સમગ્ર રાજ્યમાં કુલ 9,71,90,691 નાગરિકોને રસીકરણ કરવામાં આવ્યું છે.

રાજ્યમાં એક્ટિવ કેસ 1,17,884

રાજ્યની વર્તમાન પરિસ્થિતિની જો વાત કરવામાં આવે તો રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ તરફથી મળતી માહિતી પ્રમાણે કુલ 1,17,884 જેટલા એક્ટિવ કેસ (Coronas active case in Gujarat) છે, જેમાં 304 વેન્ટિલેટર પર અને 1,17,580 દર્દીઓ સ્ટેબલ છે અને કુલ મૃત્યુ 10,345 દર્દીના સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ નોંધાયા છે, જ્યારે અત્યાર સુધીમાં કુલ 9,92,431 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે, જ્યારે ગુજરાતમાં રિકવરી રેટ 88.56 ટકા સુધી પહોંચ્યો છે.