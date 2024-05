ETV Bharat / bharat

ચાલતી બસમાં અચાનક લાગી આગ, 8 લોકો ભડથું, 24થી વધુ ગંભીર રીતે દાઝ્યા, હરિયાણાના નૂંહની ઘટના - Fire In Bus in Haryana

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 18, 2024, 7:57 AM IST | Updated : May 18, 2024, 8:12 AM IST

ચાલતી બસમાં અચાનક લાગી આગ ( Etv Bharat )

નૂહ: હરિયાણાના નૂંહ જિલ્લામાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે કુંડલી માનેસર પલવલ એક્સપ્રેસવે પર મોડી રાત્રે શ્રદ્ધાળુઓની એક બસમાં અચાનક આગ લાગી હતી. આગ એટલી ભીષણ હતી કે થોડી જ વારમાં આખી બસ બળીને રાખ થઈ ગઈ હતી. આ અકસ્માતમાં બસમાં મુસાફરી કરી રહેલા આઠ લોકો જીવતા સળગી ગયા હતા, જ્યારે બે ડઝનથી વધુ મુસાફરો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા. જેમને સારવાર માટે અલગ-અલગ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. બસમાં 60 લોકો હતા સવાર: અકસ્માતનો ભોગ બનેલા લોકો ચંદીગઢ અને પંજાબના રહેવાસી હોવાનું કહેવાય છે. જેઓ મથુરા અને વૃંદાવનના દર્શન કરીને પરત ફરી રહ્યા હતા. બસમાં લગભગ 60 લોકો સવાર હતા. જેમાં બાળકો અને મહિલાઓ પણ સામેલ હતી. બસ જ્યારે નુંહ જિલ્લાના તાવડુ શહેર નજીક કુંડલી માનેસર પલવલ એક્સપ્રેસ વે પર પહોંચી ત્યારે અચાનક તેમાં આગ લાગી ગઈ. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ અકસ્માતમાં આઠ લોકો જીવતા ભડથું થઈ ગયા હતા, જેના કારણે તેમનું મોત થયું હતું. 'ડ્રાઈવરને આગની જાણ પણ ન થઈ': બસમાં સવાર સરોજે કહ્યું, "અમે ટુરિસ્ટ બસ ભાડે લીધી હતી આ બસ દ્વારા અમે બનારસ, મથુરા અને વૃંદાવનના પ્રવાસે નીકળ્યા હતા. બસમાં 60 લોકો હતા જેમાં મહિલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે અને અમે બધા લુધિયાણા અને ચંદીગઢના નજીકના સંબંધીઓ હતા. બસ જ્યારે કુંડલી માનેસર પલવલ એક્સપ્રેસ વે પર પહોંચી ત્યારે અચાનક બસના પાછળના ભાગમાં જ્વાળાઓ જોઈ હતી. સ્થાનિક લોકો આવ્યા મદદે: જ્યારે ઘટનાસ્થળે હાજર લોકો સાથે વાત કરવામાં આવી તો તેઓએ જણાવ્યું કે તેઓ ખેતરોમાં કામ કરી રહ્યા હતા. મોડી રાત્રે લગભગ 1.30 વાગ્યે તેણે જોયું કે ચાલતી બસમાં આગ લાગી હતી. બસના પાછળના ભાગમાંથી જોરદાર જ્વાળાઓ નીકળી રહી હતી. ગ્રામજનોએ બુમાબુમ કરીને બસના ચાલકને બસ રોકવા કહ્યું, પરંતુ બસના ચાલકે આ તરફ ધ્યાન આપ્યું ન હતું. આ પછી એક યુવકે બાઇક પર બસનો પીછો કર્યો હતો અને બસની આગળ બાઇક મૂકીને બસ રોકી હતી. 8 લોકોના મોત, 24 લોકો દાઝ્યા: ગામલોકોએ આગ ઓલવવાનો પ્રયાસ કર્યો અને બસમાં ફસાયેલા લોકોને બચાવ્યા. દરમિયાન ગ્રામજનોએ પોલીસ અને ફાયર વિભાગને જાણ કરી હતી. માહિતી મળતા જ પોલીસ અને ફાયર વિભાગની ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. ફાયર એન્જિનોએ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં ઘણું મોડું થઈ ગયું હતું. એમ્બ્યુલન્સ અને અન્ય વાહનોની મદદથી આગમાં દાઝી ગયેલા લોકોને નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. મૃતકની ઓળખ થઈ શકી નથી: અકસ્માતની માહિતી મળતાં જ પોલીસ અધિક્ષક નરેન્દ્ર બિજરાનિયા તેમની ટીમ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. એસપી નરેન્દ્ર બિજરાનિયાએ જણાવ્યું કે આ અકસ્માતમાં આઠ લોકોના મોત થયા છે. લગભગ બે ડઝન ઘાયલ છે. તમામને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. પોલીસ કાર્યવાહીમાં વ્યસ્ત છે. હાલ મૃતકોની ઓળખ થઈ નથી. મોટી નરોલી ગામે એક પેપર મીલમાં અકસ્માતે આગ લાગી, ફાયર ટીમે આગ પર કાબૂ મેળવ્યો - A paper mill caught fire

