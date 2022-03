ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભા (Gujarat Assembly 2022) સત્ર દરમિયાન કોંગ્રેસ દ્વારા કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણ (Electricity Connection In Gujarat) અંગે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા. જેમાં સરકાર પર પ્રહાર કરતાં જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકાર દ્વારા દર વર્ષે વાયદાઓ કરવામાં આવે છે કે આ વર્ષના અંત સુધીમાં દરેક ગામે વીજ જોડાણ (Electricity Connection In Villages Of Gujarat) આપી દેવામાં આવશે, પરંતુ તેનાથી અલગ જ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે.

સૌથી વધુ પડતર અરજી બનાસકાંઠામાં

ગુજરાતના દરેક જિલ્લા (Electricity In Gujarat)ની વાત કરવામાં આવે તો બનાસકાંઠા (Electricity In Banaskantha)માં સૌથી વધુ અરજી પડતર છે. જેમાં આખા વર્ષમાં 10,913 કુલ અરજી કૃષિ વીજ જોડાણ (electricity connection for agriculture in gujarat) માટે કરવામાં આવી હતી. જેમાંથી 2,749 જેટલી અરજીઓ પડતર પડી રહી છે. આ ઉપરાંત સૌથી ઓછી પડતર અરજી આણંદ જિલ્લામાં છે. આણંદમાં આખા વર્ષમાં 589 અરજી આવી હતી, જેમાંથી માત્ર 2 જ અરજી પડતર પડી છે.

અદાણી સાથે એગ્રીમેન્ટ કર્યું હોવા છતાં વધારે રકમ આપવામાં આવે છે : કોંગ્રેસ

મહત્વની વાત એ સામે આવી રહી છે કે, ગુજરાતના ગૃહપ્રધાનના સુરત જિલ્લા (electricity connection in surat) માં એકપણ અરજી પડતર જોવા મળી રહી નથી. ગુજરાતમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં 82,984 અરજીઓ વીજ જોડાણ માટે મળી હતી. જેમાંથી 14,698 અરજીઓ પડતર છે. અદાણી પાવર પાસે 2.89 અને 2.35 રૂપિયે યુનિટ ખરીદવાના એગ્રીમેન્ટ (adani electricity power supply agreement) હોવા છતાં 4.38 રુપિયા સુધી યુનિટ લેવલાઈઝ ટેરીફે વીજળીની ખરીદી કરવામાં આવે છે. રાજ્ય સરકાર નાગરિકોના ટેક્સના રુપિયા અદાણી પવારની ચિંતા કરીને ચૂકવામાં આવે છે.