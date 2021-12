એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 500ની નજીક પહોંચી

ઓમિક્રોનના ભય વચ્ચે જામનગરમાં કેસોની સંખ્યા વધી રહી છે

આજે 3 દર્દીઓના મોત, 6 દર્દીઓની હાલત નાજુક

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં કોરોના કેસો (corona cases in gujarat)એ ગતિ તો પકડી છે. કોર્પોરેશન વિસ્તારોમાં ફરી કોરોના (Corona In Gujarat)એ માથું ઊચક્યું છે. રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી મૃત્યુના કેસો એક અથવા જીરો આવી રહ્યા હતા, ત્યારે આજે 3 દર્દીઓના મૃત્યુ નોંધાયા છે. આ આંકડા જોતા કોરોનાની બીજી લહેર (corona second wave in gujarat) બાદ ચિંતા પ્રસરી છે. ઓમિક્રોનના ભય વચ્ચે કોરોનાના છેલ્લા 24 કલાકમાં 63 કેસો નોંધાયા છે. કોર્પોરેશન વિસ્તારો ઉપરાંત જિલ્લાઓમાં પણ કોરોનાના કેસો વધ્યા છે.

અમદાવાદ કોર્પોરેશન (corona cases in ahmedabad), જામનગર કોર્પોરેશન (corona cases in jamnagar), સુરત કોર્પોરેશન (corona cases in surat) અને વડોદરા કોર્પોરેશન (corona cases in vadodara)માં પણ ડબલ ડિજિટમાં કેસો આવ્યા છે. કેસો વધતા ઓમિક્રોનને લઈને ફફડાટ પેઠો છે. સમગ્ર રાજ્યમાં એક્ટિવ કેસ (corona active cases in gujarat)ની સંખ્યા 500ની નજીક પહોંચી છે. ઓમિક્રોનના કારણે વિશ્વભરમાં ચિંતા પ્રસરી છે, ત્યારે રાજ્ય સરકારે પણ વિદેશથી આવતા લોકો માટે કેટલાક નિયમો કડક કર્યા છે, પરંતુ કોરોના વિવિધ શહેરો અને જિલ્લોઓમાં વધી રહ્યો છે. ઓમિક્રોનના કેસો (omicron cases in gujarat)ની સંખ્યા 1 હતી, જે 3 થઈ છે. જામનગરમાં આ કેસો (omicron cases in jamnagar)માં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.

4 કોર્પોરેશનમાં 40 કેસો નોંધાયા

દિવાળીના તહેવારો બાદ રાજ્યમાં ફરી કોરોનાના કેસોમાં વધારો જોવા મળ્યો હતો. અઢી ગણા કેસો ગયા મહિનાની સરખામણીએ વધ્યા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 63 કેસો સામે 39ને સાજા થયા બાદ રજા આપવામાં આવી હતી. આજે 10 ડિસેમ્બરના રોજ કોરોના પોઝિટિવ કેસો વિવિધ કોર્પોરેશન અને જિલ્લા સ્તરે જોવા મળ્યા હતા. સમગ્ર રાજ્યમાં કોર્પોરેશનની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં 13, જામનગર કોર્પોરેશનમાં 11, વડોદરા કોર્પોરેશનમાં 11, સુરતમાં 11, ભાવનગર કોર્પોરેશનમાં 2, ગાંધીનગર કોર્પોરેશન (corona cases in gandhinagar)માં 1 કેસ નોંધાયા હતા. 4 કોર્પોરેશનમાં 40થી વધુ કેસો નોંધાયા છે. જિલ્લાની વાત કરીએ તો 33 જિલ્લામાં સિંગલ ડિજિટમાં કેસો નોંધાયા છે.

5,58,618 નાગરિકોને વેક્સિન આપવામાં આવી

ડિસેમ્બર મહિનામાં કોરોનાના કેસોમાં સતત ધીમી ગતિએ વધારો થઈ રહ્યો છે. નવા વેરિયન્ટ આવતાની સાથે વેક્સિન (vaccination in gujarat) પ્રક્રિયા વેગવંતી બની છે. લોકોને ઘરે જઇ તેમજ જાહેર માર્ગો પર પણ વેક્સિન અપાઈ રહી છે. આજે 24 કલાકમાં 5,58,618 લોકોને વેક્સિન આપવામાં આવી હતી. અત્યાર સુધી સમગ્ર રાજ્યમાં 8,47,96,778 ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે. આજે 18થી 45 વયના 3.65 લાખથી વધુ લોકોને બીજો ડોઝ વેક્સિનનો આપવામાં આવ્યો છે, જ્યારે પ્રથમ ડોઝ 18થી 45 વયના 40 હજારથી વધુ લોકોને અપાયો છે.

રાજ્યમાં વર્તમાન સ્થિતિ

રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ તરફથી મળતી માહિતી પ્રમાણે હાલમાં રાજ્યમાં કુલ 480 જેટલા એક્ટિવ કેસ છે, જેમાં 06 દર્દીઓ વેન્ટિલેટર પર અને 474 દર્દીઓ સ્ટેબલ છે. રાજ્યમાં કુલ 10,098 દર્દીઓના સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ નોંધાયા છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 817428 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે, જ્યારે ગુજરાતમાં રિકવરી રેટ 98.72 ટકા સુધી પહોંચ્યો છે.

