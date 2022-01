આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે..

Somnath Circuit House: આજે વડાપ્રધાન મોદી સોમનાથ સર્કિટ હાઉસનું લોકાર્પણ કરશે

સોમનાથ નજીક 30 કરોડના ખર્ચે બનેલા સર્કિટ હાઉસ (Somnath Circuit House)નું વડાપ્રધાન મોદી લોકાર્પણ કરશે. આજે આધુનિક સોમનાથ સર્કિટ હાઉસનુ વડાપ્રધાન મોદી વર્ચ્યુઅલી લોકાર્પણ કરી સંબોધન કરશે. Click here

ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમને વાંચવા ગમશે...

1 Gujarat Corona Update: રાજ્યમાં વધુ 24,485 પોઝિટિવ કેસ નોંધાતા એક્ટિવ કેસ 1 લાખને પાર

ગુજરાતમાં આજે 24,485 કોરોના (Gujarat Corona Update)ના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. જેમાંથી 10,310 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપીને ઘરે ફર્યા છે. Click here

2 Patil's message to Congress MLA: કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો માટે ભાજપમાં 'No Entry'

પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા મંડળ સ્તર બેઠકોનું આયોજન થયું(Mandal level meetings organized by Pradesh BJP) હતું, જેમાં મંડળ સ્તરના કાર્યકરોથી લઈને પ્રદેશના હોદ્દેદારો પણ હાજર રહ્યા હતા. ચૂંટણી(Election of MLA in Gujarat) પહેલા કાર્યકર્તાઓનો ઉત્સાહ વધારવા અને 'નમો એપ,(Namo App) ડાઉનલોડ કરવા સાથે જ તેના માધ્યમથી ડોનેશન માટે લોકોને પ્રેરવા સૂચના આપવામાં આવી. Click here

3 Doctors strike called off : સરકારે તમામ માગ સ્વીકારી, હપ્તે ચૂકવણી થશે

આરોગ્યપ્રધાન ઋષિકેશ પટેલની અધ્યક્ષતામાં મળેલી બેઠકમાં રાજ્ય સરકારે ડૉક્ટર એસોસિએશનની તમામ માગ સ્વીકારી છે. જેને પગલે હડતાળના પગલાંનો સુખદ અંત (Doctors strike called off) આવ્યો છે. Click here

4 UP Assembly Elections 2022: કોંગ્રેસની પોસ્ટર ગર્લ પ્રિયંકા મૌર્ય ભાજપમાં જોડાયા

ઉત્તર પ્રદેશમાં વિધાનસભા ચૂંટણી (UP Assembly Elections 2022) પહેલા મુલાયમ સિંહ યાદવના સાળા પ્રમોદ ગુપ્તા અને કોંગ્રેસની પોસ્ટર ગર્લ બનેલી પ્રિયંકા મૌર્ય ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે. Click here

Kohli breaks tendulkars record: કોહલીએ વિદેશી ધરતી પર તેંડુલકરનો રેકોર્ડ તોડ્યો

વિરાટ કોહલીએ વિદેશની ધરતી પર ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ તોડ્યો (Kohli breaks tendulkars record) છે. હકીકતમાં, કોહલી વિદેશી ધરતી પર તેંડુલકર કરતા વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો છે. Click here

જો તમે કોરોનાને કારણે હોમ આઈસોલેશનમાં છો, તો આ રીતે તમારા માનસિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો

જો તમે કોવિડને કારણે હોમ આઈસોલેશન (Home isolation precaution)માં હોવ, તો મહત્વનું છે કે: - તાવ અને અન્ય લક્ષણોનેે પેરાસિટામોલ અથવા આઈબુપ્રોફેન વડે દુખાવા અને ગળામાં ખરાશને નિયંત્રિત કરવી. Click here