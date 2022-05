પટના: બિહારમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ ઓરેન્જ એલર્ટ બાદ (Weather Update of Bihar) રાજ્યભરમાં તોફાની વરસાદ અને વાવાઝોડાના કારણે બિહારમાં વરસાદ અને વાવાઝોડાને કારણે (Rains and storms in Bihar) વ્યાપક નુકસાન થયું છે. પ્રાથમિક અહેવાલો અનુસાર રાજ્યમાં 27 લોકોના મોત થયા (Major loss due to rain And Strome in Bihar) છે. તેમજ 24 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે. ઘણા ઘાયલોની હાલત નાજુક છે. બીજી તરફ મોતના કારણે કન્ટેનર રોડ પર પલટી ગયું, નદીમાં બોટ ફસાઈ, રાજધાની સહિત અનેક ટ્રેનો ત્યાં ફસાઈ ગઈ. હવામાનની અસર હવાઈ સેવા પર પણ પડી છે. ભાગલપુર સહિત રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં માર્ગ અકસ્માતને કારણે ટ્રાફિક જામના સમાચાર પણ છે.

વાવાઝોડાને કારણે મોત: નાલંદા અને ખાગરિયામાં વાવાઝોડામાં ઝાડ પડવાને કારણે 1 વ્યક્તિનું મોત, બેગુસરાઈ, કિશનગંજ અને બાંકામાં વાવાઝોડાને કારણે 3 લોકોના મોત થયા છે. તેમજ ખાગરિયા જિલ્લામાં BSNL ટાવર પડતાં એક મહિલાને ફટકો પડ્યો હતો. તેને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. રેલવેનો ઓવરહેડ વાયર તૂટ્યો, રાજધાની ફસાઈ ગઈ જેના કારણે ખાગરિયામાં ડિબ્રુગઢથી દિલ્હી જતી રાજધાની એક્સપ્રેસ કેટલાંક કલાકો સુધી અટવાઈ પડી હતી. આ સિવાય કંટ્રોલ દ્વારા ઘણી ટ્રેનોને અલગ-અલગ સ્ટેશનો પર રોકવામાં આવી હતી. વાયરનું સમારકામ કર્યા બાદ કામગીરી પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી હતી.

ભાગલપુર વિક્રમશિલા સેતુ પર ભારે જામ: હવામાનમાં અચાનક ફેરફાર દરમિયાન, રાજધાની પટનાને અડીને આવેલા માનેરના રતન ટોલામાં ઓવરલોડ રેતીથી ભરેલી ત્રણ બોટ એક પછી એક ડૂબી ગઈ. જોકે, બોટમાં સવાર અનેક લોકોએ તરીને જીવ બચાવ્યો હતો. એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, કેટલાક લોકો લાપતા છે. વાવાઝોડાને કારણે પટનાના ગાંધી સેતુ પર ટ્રક પલટી જવાને કારણે અનેક કિલોમીટર લાંબો જામ સર્જાયો છે. દાનાપુરમાં એક વ્યક્તિ પર ઝાડ પડતાં તેનું મોત થયું હતું. બીજી તરફ ભાગલપુર જિલ્લાના વિક્રમશિલા પુલ પર એક કન્ટેનર ટ્રક બેકાબુ થઈને પલટી ગઈ હતી. અકસ્માત બાદ વિક્રમશિલા પુલની બંને બાજુ ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો છે. NH 31 અને 80 પર પણ જામની અસર જોવા મળી રહી છે.

પાવર અને કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ પ્રભાવિતઃ વાવાઝોડાને કારણે રાજ્યભરમાં વીજળી અને સંદેશાવ્યવહાર વ્યવસ્થા પર વ્યાપક અસર થઈ છે. ખાડિયામાં આવેલ BSNL ટાવરમાં ભૂંડાઈ આવી છે. આ સિવાય પણ અનેક જિલ્લાઓમાં મોબાઈલ ટાવરમાં ટેકનિકલ ખામી હોવાની માહિતી આવી રહી છે. બીજી તરફ અનેક જગ્યાએ વૃક્ષો પડવાથી અને થાંભલાઓને નુકસાન થતાં વીજતંત્ર ખોરવાઈ ગયું છે. વીજ વિભાગ વતી માનવ દળની મદદથી પેટ્રોલીંગ કરીને દરેક લાઇનનું ચેકીંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

બિહારમાં કુદરતી આફત: તોફાન, વરસાદ અને વીજળીના કારણે 27ના મોત, ગંગામાં 3 બોટ પલટી

જમુઈમાં વાવાઝોડાથી મૂળ સહિત વાંસ ઉડી ગયાઃ જિલ્લામાં આવેલા જોરદાર વાવાઝોડાને કારણે વાંસનો આખો ઝૂંડ મૂળ સાથે એક વૃદ્ધ વ્યક્તિ પર પલટી ગયો હતો. અકસ્માતમાં સુમેન્દર પાસવાન (50 વર્ષ)નું મોત થયું હતું. મૃતક ચિનાબેરીયા ગામનો રહેવાસી હતો. અચાનક આવેલા આ વાવાઝોડામાં અનેક મોટા વૃક્ષો પાણીથી ઉખડી ગયા હતા. કચ્છના મકાનોને ઘણું નુકસાન થયું છે.

છાપરામાં એક મહિલા પર કરકટ પડતાં મોત: છાપરામાં ભારે વરસાદી પાણીની ટક્કરથી એક મહિલાનું મોત થયું હતું. જિલ્લાના તરૈયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ફેનહારા ગદ્દી વિસ્તારમાં આ મહિલાનું મૃત્યુ થયું હતું. ઠેર-ઠેર વૃક્ષો ધરાશાયી થતાં વાહનવ્યવહાર અને વીજળીની વ્યવસ્થા ઠપ્પ થઈ ગઈ હતી. મહિલાના મોતથી ફેનહારા ગદ્દી વિસ્તારમાં શોકનો માહોલ છે.

હવામાન વિભાગે ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કર્યું: હવામાન વિભાગે બિહાર, સમસ્તીપુર, ભાગલપુર, ખગરિયા, દરભંગા, મધુબની, પૂર્વ ચંપારણ, સીતામઢી, શિયોહર, મુઝફ્ફરપુર, બેગુસરાયમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કર્યું હતું આગામી જિલ્લાના કેટલાક ભાગોમાં મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. બે થી ત્રણ કલાકમાં વાવાઝોડું. હવામાન વિભાગે કેટલીક જગ્યાએ 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકથી વધુની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની ચેતવણી આપી હતી. , આ સાથે અહીં ગાજવીજની પણ દહેશત હતી.