ન્યુઝ ડેસ્ક: મિત્રો સાથે મુસાફરી એ હંમેશા એક સુખદ અનુભવ હોય છે પછી ભલે ગમે તે સ્થાન હોય. મિત્રો સાથે ભારતમાં મુલાકાત લેવા માટેના બેસ્ટ સ્થાનોની યાદી ઘણી લાંબી છે. તો તમારા આ પ્રશ્નના નિરાકરણ માટે અમે તમને થોડા સ્થળોની માહિતી આપી રહ્યા છીએ જેથી તમે તમારું દિવાળી વેકેશન (places to explore in India on Diwali) પ્લાન કરી શકો.

પોંડિચેરી

પોંડિચેરી: 'સિસ્ટર્સ બિફોર મિસિસ'ના દ્રઢ વિશ્વાસ? પછી પોંડિચેરી તમારી રમતનું મેદાન છે! જો તમે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે મુલાકાત લેવા માટે કેટલાક રોમાંચક પરંતુ એકદમ સલામત સ્થળો (best places to visit in India) શોધી રહ્યાં છો, તો આનાથી સારો વિકલ્પ બીજો કોઈ નથી! અદભૂત ફ્રેન્ચ-શૈલીનું આર્કિટેક્ચર, સૂર્ય-ચુંબિત કિનારા, અસ્પૃશ્ય દરિયાકિનારા, મનોહર ક્રૂઝ અને સંગીત અને માર્શમેલો સાથે બીચ કેમ્પફાયર.

મનાલી

મનાલી: મનાલી એ ભારતના હિમાચલ પ્રદેશના ઉત્તરીય રાજ્યમાં એક ઉચ્ચ ઊંચાઈ પર આવેલું હિમાલયન રિસોર્ટ નગર છે. તે બેકપેકિંગ સેન્ટર અને હનીમૂન ડેસ્ટિનેશન તરીકેની પ્રતિષ્ઠા ધરાવે છે. બિયાસ નદી પર સ્થિત, તે સોલાંગ ખીણમાં સ્કીઇંગ અને પાર્વતી ખીણમાં ટ્રેકિંગ માટેનું પ્રવેશદ્વાર છે. તે 4,000-મીટર ઊંચા રોહતાંગ પાસ સુધી પીર પંજાલ પર્વતોમાં પેરાગ્લાઈડિંગ, રાફ્ટિંગ અને પર્વતારોહણ માટે જમ્પિંગ-ઓફ પોઈન્ટ પણ છે. ભારતમાં મિત્રો સાથે ફરવા માટે તે શ્રેષ્ઠ સ્થળો પૈકીનું એક છે, ખાસ કરીને બોલીવુડની ફિલ્મ 'યે જવાની હૈ દીવાની'ના શૂટિંગ પછી, આ હિપ ટાઉનના કેટલાક મનોરંજક પાસાઓને પ્રકાશિત કરે છે.

ઋષિકેશ

ઋષિકેશ: ગંગામાં પાપો ધોવાની આપણી વ્યાખ્યા જરા જુદી છે. આ માટે આપણને એક મજા આવે તેવી બોટ, લાઇફ જેકેટ્સ, કાર્બન પેડલ્સ, કેટલાક સારા બહાદુર મિત્રો અને કદાચ કેમેરાની પણ જરૂર છે! રિવર રાફ્ટિંગ એ વિશ્વભરના તમામ સાહસ પ્રેમીઓ માટે એક વરદાન છે, જેઓ આકાશ-ઊંચા એડ્રેનાલિન ધસારાને કારણે અને સાહસની અજોડ ભાવનાને કારણે 'વિન ઇઝ અહેડ ઑફ રેટ'ની કલ્પનાને વળગી રહે છે. પરંતુ ઋષિકેશમાં શકિતશાળી ગંગામાં રિવર રાફ્ટિંગના (adventure places in India) અનુભવને કંઈ પણ હરાવી શકતું નથી. નદી કિનારે કેમ્પિંગ અને બોનફાયર સાથે તમારા રાફ્ટિંગની પ્રશંસા કરો, અને તમે અને તમારી ગેંગ તમારા જીવનનો સમય ઋષિકેશમાં પસાર કરવા માટે તૈયાર છો, જે ભારતમાં મિત્રો સાથે મુલાકાત લેવા માટેના સૌથી મનોરંજક સ્થળો પૈકી એક છે.

લદ્દાખ

લદ્દાખ: ઝંસ્કાર નદી એ ભારતમાં મિત્રો સાથે મુલાકાત લેવા માટેનું શ્રેષ્ઠ સ્થાન છે, જે જાન્યુઆરી અને ડિસેમ્બર મહિનામાં થીજી જાય છે અને સાહસિક આત્માઓ માટે સાહસનું કેન્દ્ર બની જાય છે. તિલાટ સુમદોથી શરૂ કરીને, ચાદર ટ્રેક તમને અને તમારા બહાદુર મિત્રોને અદભૂત સ્થળોથી ઘેરાયેલા આ સ્થિર વિસ્તારને પાર કરવા દેશે. બરફ પડી જવાના કે તૂટવાના સતત ભય વચ્ચે હસવું એ આ અભિયાનને જીવનભર માણવા જેવું છે. મિત્રો સાથે ભારતમાં ફરવા માટે તે ચોક્કસપણે શ્રેષ્ઠ સ્થળો પૈકીનું એક છે.

માઉન્ટ આબુ

માઉન્ટ આબુ: અરવલ્લી પર્વતમાળાના ઊંચા પર્વતોની વચ્ચે વસેલું આ હિલ સ્ટેશન ચારે બાજુથી કુદરતી સૌંદર્યથી ઘેરાયેલું છે. સુખદ આબોહવાની પરિસ્થિતિઓ, શાંત દ્રશ્યો અને મિત્રો સાથે મજાની સફર માટે કરવા માટે ઘણી બધી પર્યટન વસ્તુઓ. એક પહાડીની સફર લો અને તમારા મિત્રો સાથે અતિવાસ્તવ સૂર્યાસ્ત જુઓ.

નૈનીતાલ

નૈનીતાલ: ભારતના લેક ડિસ્ટ્રિક્ટ તરીકે જાણીતું, અહીંનું ટોચનું આકર્ષણ નૈની તળાવ છે જ્યાં ઘોડેસવારી તેમજ નૌકાવિહાર એ નૈના શિખરની ટોચ પર કરવા માટે શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓમાંથી એક છે. તમે તમારા મિત્રોની સંગતમાં અહીં કેટલીક વસ્તુઓનો આનંદ માણી શકો છો અને ફક્ત અતિવાસ્તવ લેન્ડસ્કેપ અને તેની આસપાસના ભવ્ય હિમાલયના કુદરતી સૌંદર્યની પ્રશંસા કરી શકો છો.