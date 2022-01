હૈદરાબાદઃ આજથી નવું વર્ષ 2022 (Investment in Year 2022) શરૂ થયું છે. તેવામાં તમે તમારા નાણાકીય લક્ષ્યોને સરળતાથી હાંસલ કરી શકો તેની ખાતરી કરવા માટે અમારે યોગ્ય સંપત્તિ મિશ્રણ સાથે મજબૂત યોજનાઓ (Wise investment of money) બનાવવી જોઈએ. કારણ કે, પૈસા આપણા જીવનમાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. કારણ કે, તણાવમુક્ત જીવન જીવવા માટે બધું તેની સાથે જોડાયેલું છે, પરંતુ જો આપણે યોગ્ય રીતે રોકાણ કરવામાં નિષ્ફળ જઈએ, જે ચોક્કસ વય પછી, જો આપણે સમજદારીપૂર્વક (Money investment plans) રોકાણ ન કરીને આપણા ભાવિનું આયોજન કરવામાં (Planning for money investment) નિષ્ફળ જઈએ તો, જે આપણને પાયમાલ કરે છે.

આર્થિક રીતે સફળ થવાનો સિદ્ધાંત, દરેક પૈસાની ગણતરી હોવી જોઈએ

પૈસા કમાવવા અને તેને યોજનાઓમાં (Money investment plans) રોકાણ કરવાથી આપણને સમૃદ્ધ ડિવિડન્ડ (Get Rich dividends by investing wisely in the year 2022) મળે છે. આથી દરેક રૂપિયાની ગણતરી હોવી જોઈએ. આર્થિક રીતે સફળ થવાનો આ પહેલો સિદ્ધાંત છે, જેનું પાલન કરવું આવશ્યક છે. વધુમાં તે જાણવું મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, કમાયેલા પૈસા કેવી રીતે બચાવવા અને તે વધવા માટે કેટલો સમય લાગશે. આ સંદર્ભમાં ચાલો આપણે નાણાકીય આયોજનની કેટલીક મહત્વપૂર્ણ ટીપ્સ (Financial planning tips) જોઈએ.

શ્રેષ્ઠ નાણાકીય યોજનાઓ (Best financial plans): આપણે જે પણ પૈસા કમાયા છીએ તે ખર્ચી શકતા નથી અને તે જ સમયે બચત પણ કરી શકતા નથી, પરંતુ આપણે આવકના 50 ટકા આપણી જરૂરિયાતો પર ખર્ચી શકીએ છીએ. જ્યારે બાકીની રકમના 20 ટકા ટૂંકા ગાળાની જરૂરિયાતો, ઈમરજન્સી ફંડ અને અન્ય જરૂરિયાતો માટે અલગ રાખવા જોઈએ. બાકીના 30 ટકા લાંબા ગાળાની યોજના સાથે રોકાણ કરવું જોઈએ. આમાં નિવૃત્તિનું આયોજન બાળકોનું ઉચ્ચ શિક્ષણ અને કોઈ પણ મોટી ખરીદીનો સમાવેશ થવો જોઈએ. દરેક રૂપિયા માટે આ 50-20-30 નિયમનું પાલન કરવું જોઈએ.

15-15-15 નિયમ (15-15-15 rule): જો તમારે અબજોપતિ બનવું છે તો ફક્ત આ ટિપ્સને અનુસરો. ધારો કે, કોઈ વ્યક્તિ 15 વર્ષ માટે 15,000 રૂપિયાનું રોકાણ તે સ્કીમમાં કરે છે, જે 15 ટકા આવક મેળવે છે અને અંતે તે એક કરોડ જનરેટ કરશે. આ 15-15-15 સિદ્ધાંત 2 રીતે કામ કરે છે. તે લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે ઉપયોગી છે અને સારું વળતર મેળવવા અનુકૂળ છે. શેર બજારોમાં વધઘટ હોવા છતાં જો આપણે લાંબા સમય સુધી તેમાં રોકાણ કરવાનું ચાલુ રાખીએ, તો આપણને નફો (Profit from investing in the stock market) મળે છે.

ઈક્વિટી રોકાણ (Equity investment): જ્યારે તમે ઈક્વિટીમાં રોકાણ (Equity investment) કરવા ઈચ્છો છો તો તમારે તમારી ઉંમર 100માંથી બાદ કરવી પડશે. તમારે પ્રાપ્ત આંકડાના આધારે, તમારી રોકાણ રકમમાં ઈક્વિટીની ટકાવારી નક્કી કરવાની જરૂર છે. ઉદાહરણ તરીકે જો તમને લાગે કે, તમારી ઉંમર 30 છે તો તમારે 70 ટકા સુધીનું રોકાણ ઈક્વિટીમાં કરવું જોઈએ અને બાકીના 30 ટકાને દેવામાં વાળવું જોઈએ. આ ગુણોત્તર વય સાથે બદલાતું રહેવું જોઈએ.

જો તમે અત્યાર સુધી આયોજન કર્યું નથી તો ઊંઘમાંથી જાગી જાઓ અને સમૃદ્ધ ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે સમજદારીપૂર્વક (Get Rich dividends by investing wisely in the year 2022) રોકાણ કરો.

