હૈદરાબાદ: નાના રોકાણકારો પણ RBI રિટેલ ડાયરેક્ટ પ્લેટફોર્મ (RBI Retail Direct Platform) દ્વારા સરકારી બોન્ડમાં તેમના નાણા (Investment in government bonds) મૂકી શકે છે. અનિવાર્યપણે બોન્ડ દ્વારા નાણાંની બચત એ સલામતીનું માપદંડ છે કે, તેમાં કોઈ સ્વાભાવિક જોખમો સામેલ છે કે કેમ જેવી શંકાઓને જન્મ આપે છે. શું એવા કોઈ વિકલ્પો છે, જે ચોક્કસપણે તાર્કિક શંકાઓ છે? આવા પ્રશ્નોને દૂર કરવા માટે, નીચે આપેલ ટિપ્સ (Important tips for investors) વાંચો.

સરકારી બોન્ડમાં રોકાણ

વર્તમાન સમયમાં રોકાણકારો અત્યંત સુરક્ષિત રોકાણ માટે જેને પસંદ કરે છે તેમાંથી એક છે સરકારી બોન્ડ (Investment in government bonds). તમારા પૈસા માટે સરકારની સ્ટેન્ડિંગ ગેરેન્ટી સાથે રોકાણ અને તેના પર મેળવેલા વ્યાજ સંપૂર્ણપણે સુનિશ્ચિત છે. જોકે, કેટલીક વખત અપવાદો સાથે બેન્ક વ્યાજની સરખામણીમાં વ્યાજની કમાણી ઘણી ઓછી હશે.

સરકારી બોન્ડની ખરીદી શા માટે?

લાંબા ગાળાના બોન્ડ્સ પસંદ કરવા એ ચાવી છે. કારણ કે, તે ટૂંકા ગાળાથી 40 વર્ષ સુધી ઉપલબ્ધ હોય છે. આટલા લાંબા ગાળામાં બેન્કના હિતોમાં ઘણી ઉથલપાથલ થાય છે. જ્યારે બોન્ડમાં રોકાણ (Investment in government bonds) કરવામાં આવે ત્યારે લાંબા ગાળે સારા વળતરની ખાતરી (Good returns on government bonds) આપવામાં આવે છે. આપણે રોકાણની યોજનાઓમાં ફેરફાર કરવાનું ટાળવું જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે ગિલ્ટ ફંડ્સમાં રોકાણ કરવાથી થોડું જોખમ રહેલું છે. કારણ કે, ઘણું બધું શેર બજારની હાલચાલ પર આધાર રાખે છે. તેનાથી વિપરિત સરકારી બોન્ડમાં નાણાં મૂકવાથી (Investment in government bonds) કોઈ પણ જોખમ વત્તા ખાતરીપૂર્વકનું વળતર મળતું નથી.

કેટલીક વાર બોન્ડ રોકાણોની સરખામણીમાં FD પરનું વ્યાજ ઘણું ઓછું હોય છે

કેટલીક વાર બોન્ડ રોકાણોની (Investment in government bonds) સરખામણીમાં ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પરનું વ્યાજ ઘણું ઓછું હોય છે. કારણ કે, બેન્કોએ FD પરના વ્યાજદરમાં ઘટાડો કર્યો છે. ઉદાહરણ તરીકે, 15 ડિસેમ્બર 2021 સુધીમાં, કર્ણાટક સરકારના બોન્ડ 10 વર્ષની મુદતના બોન્ડ માટે 6.83 ટકા મેળવે છે, જે કેટલીક બેન્કો દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા વ્યાજ કરતાં ઘણું વધારે છે.

FDમાં નાણા બચાવવા એ સુરક્ષિત ઉપાય છે

સરકારી બોન્ડ સિવાયની અન્ય રોકાણ યોજનાઓમાં જોતાં કેટલાક વિકલ્પો છે. RBI ફ્લોટિંગ રેટ બોન્ડ પોસ્ટ ઓફિસની રાષ્ટ્રીય બચત કરતાં 0.35 ટકા વધુ ઉપજ આપે છે, પરંતુ તે દર 6 મહિને બદલાતું રહે છે. જોકે, લોન માટે તેને ગીરવે મૂકી શકાતું નથી. જ્યારે તેની મુદત માત્ર 7 વર્ષ સુધી મર્યાદિત છે વધઘટ થતા વ્યાજ દરોની અસરથી બચવા માટે FDમાં નાણાં બચાવવા એ સુરક્ષિત ઉપાય છે. ગિલ્ટ ફંડનો વધુ એક વિકલ્પ ધ્યાનમાં લેવાનો છે. વરિષ્ઠ નાગરિકો પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના (Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana for senior citizens) અથવા વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના (Senior Citizen Savings Scheme) પસંદ કરી શકે છે.

બચતની ફ્લિપ બાજુ

જેમ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પરનું વ્યાજ કરપાત્ર છે. તેવી જ રીતે બોન્ડ પરની આવક પણ લાગુ પડતા સ્લેબના આધારે કરપાત્ર છે. જ્યારે ગિલ્ટ ફંડ્સમાં રોકાણ પર ટેક્સનો બોજ ઓછો હોય છે. બીજી ખામી એ છે કે, બોન્ડમાં રોકાયેલા નાણાં ઉપાડવામાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ છે. જોકે, લોન માટે બોન્ડ્સ ગીરવે મૂકી શકાય છે, પરંતુ આ સુવિધા હજી શરૂ નથી થઈ. જ્યારે બેન્કના વ્યાજ દરો ઊંચા જાય છે ત્યારે FD પરના વ્યાજ દરો નીચે જાય છે. જ્યારે બોન્ડ બજારો થોડી અલગ રીતે કાર્ય કરે છે. આવી પરિસ્થિતિઓમાં, બોન્ડનું મૂલ્ય થોડું ઘટે છે, જે રોકાણકારો માટે સારું નથી.

