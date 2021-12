હૈદરાબાદ: વર્ષ 2021માં ભારતીય શેર બજારમાં (Stock Market India) તેજી રહી હતી. વર્ષ 2020માં કોરોનાના કારણે લૉકડાઉન સહિત ઘણા પ્રતિબંધો પછી વર્ષ 2021માં (Year Ender 2021) શેરબજારે જે ઝડપ પકડી તેણે વિશ્વભરના નિષ્ણાતોને આશ્ચર્યમાં મૂકી દીધા હતા. આ વર્ષની શરૂઆતમાં સેન્સેક્સ 21 જાન્યુઆરીએ 50,000ના પોઈન્ટને સ્પર્શ્યો હતો અને માત્ર 8 મહિનામાં 10,000 પોઈન્ટનો વધારો કરીને 24 સપ્ટેમ્બર 2021એ 60,000ને પાર કરી ગયો હતો. આ સમય દરમિયાન, રોકાણકારોએ પણ ઘણો નફો (Top IPOs of 2021 that made investors rich) કર્યો હતો.

શેર બજારની ઉથલપાથલને જોતા રોકાણકારોની (Indian investors benefit from IPO) સંખ્યામાં પણ વધારો થયો છે. આ વર્ષે IPO માર્કેટ (India's IPO market 2021) પણ ધમાકેદાર હતું (IPOs 2021), ઘણી કંપનીઓના IPO પણ માર્કેટમાં આવ્યા હતા, જેને રોકાણકારોએ લીધા હતા.

બજારમાં IPOની લાઈન લાગી

વર્ષ 2021માં, IPO માર્કેટ એટલું ધમધમી (India's IPO market 2021) રહ્યું છે કે, તેણે તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. છેલ્લા 3 વર્ષમાં એટલા IPO નથી આવ્યા જેટલા ફક્ત વર્ષ 2021માં આવ્યા છે. વર્ષ 2018માં 25, વર્ષ 2019માં 16 અને વર્ષ 2020માં 18 IPO આવ્યા હતા. આ રીતે છેલ્લા 3 વર્ષમાં કુલ 59 IPO આવ્યા. જ્યારે એકલા વર્ષ 2021માં જ 63 IPO બજારમાં આવ્યા હતા. આમાંથી ઘણાને રોકાણકારોનો ટેકો મળ્યો હતો. જ્યારે કેટલાક નિરાશ થયા હતા, જ્યારે કેટલાક IPO માટે રોકાણકારોમાં સ્પર્ધા હતી. આના કારણે વર્ષ 2021ના શેર બજારમાં તેજી અને આમ પણ દેશનો સૌથી મોટો IPO પણ આ જ વર્ષે આવ્યો છે. વર્ષ 2021ના કેટલાક IPOની યાદી જણાવી દઈએ.

વર્ષ 2021ના ચર્ચાસ્પદ IPO (The controversial IPO of the year 2021)

પેટીએમ (Paytm)

Paytmનો IPO અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો IPO (Paytm IPO) હતો. પેમેન્ટ એગ્રિગેટર પેટીએમનો આઈપીઓ માત્ર આ વર્ષનો જ નહીં, પરંતુ દેશમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો IPO હતો. 18,300 કરોડ રૂપિયાનો Paytm IPO વર્ષની શરૂઆતથી જ સમાચારમાં હતો. દિવાળી પછી આ IPO આવ્યો હતો. જોકે, કંપનીએ ધાર્યું તેટલું તેને રોકાણકારોનું સમર્થન મળ્યું નહતું, જેની સીધી અસર કંપનીના લિસ્ટિંગ પર પણ જોવા મળી હતી. લિસ્ટિંગ સાથે, રોકાણકારોએ શેરદીઠ આશરે 200 રૂપિયા ગુમાવ્યા હતા. 2,150 રૂપિયાનો આ શેર 1,955 રૂપિયામાં લિસ્ટ થયો હતો, જે લિસ્ટિંગના થોડા દિવસો બાદ 1,300 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો હતો.

ઝોમેટો (Zomato)

ઓનલાઈન ફૂડ ડિલિવરી પ્લેટફોર્મ Zomatoનો IPO આ વર્ષે લિસ્ટ થયો હતો. રોકાણકારોએ આ IPOમાં ઘણો રસ દાખવ્યો હતો. કંપનીએ રૂ. 9,375 કરોડ ઊભા કર્યા હતા. NSE અને BSE પર Zomatoનું લિસ્ટિંગ 52 ટકા અને પ્રીમિયર પર 51 ટકા લિસ્ટિંગ હતું. તેના IPOની ઈશ્યૂ કિંમત 72થી 76 રૂપિયા હતી, પરંતુ તેનું લિસ્ટિંગ 115 રૂપિયા પર થયું હતું. લિસ્ટિંગ સાથે આ શેરે રોકાણકારોને સમૃદ્ધ બનાવ્યા. આ સાથે કંપનીનું માર્કેટ વેલ્યુ પણ વધ્યું અને તે દેશની ટોપ-100 કંપનીઓમાંની એક બની ગઈ. Zomato શેરની કિંમત હાલમાં 133 રૂપિયા છે.

નાયકા (Nykaa)

બ્યૂટી પ્રોડક્ટ્સ ઓનલાઈન વેચતી કંપની Nykaaએ પણ માર્કેટમાં જોરદાર એન્ટ્રી કરી હતી. Nykaaના IPOને પણ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો અને કંપનીએ IPO દ્વારા 5,352 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા. કંપનીનો સ્ટોક 80 ટકા પ્રીમિયરમાં લિસ્ટ થયો. આ IPOની ઈશ્યૂ કિંમત 1,125 રૂપિયા હતી. જ્યારે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ પર તેની પ્રતિ શેર લિસ્ટિંગ 2,001 રૂપિયા અને NSE પર 2,018 રૂપિયા હતી. Nykaaનો IPO મેળવનારા રોકાણકારોએ ભારે નફો (Indian investors benefit from IPO) કર્યો. હાલમાં નાયકાના શેરની કિંમત 2,100 રૂપિયાથી વધુ છે. આ IPO માટે આભાર, Nykaaના CEO ફાલ્ગુની નાયર દેશની સૌથી ધનિક સ્વ-નિર્મિત મહિલા બન્યાં હતાં.

જીઆર ઈન્ફ્રાપ્રોજેક્ટર્સ (GR Infraprojects)

આ ઈન્ફ્રા કંપનીના શેર પણ લિસ્ટિંગના દિવસે રોકાણકારોને ત્રાટક્યા હતા. આ IPO 103 ટકાના પ્રીમિયમ સાથે BSE પર લિસ્ટ થયો. તેની ઈશ્યૂ પ્રાઈઝ બેન્ડ 828-837 રૂપિયા હતી, જે સીધું 1,700 રૂપિયામાં લિસ્ટ થયું હતું. આ રીતે લિસ્ટિંગની સાથે આ IPOએ રોકાણકારોના પૈસા બમણાથી વધુ કર્યા છે. એટલે કે જો કોઈએ આ IPOમાં 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હોય તો તે લિસ્ટિંગ સાથે 2 લાખ રૂપિયાથી વધુ થઈ ગયા.

પારસ ડિફેન્સ એન્ડ સ્પેસ ટેકનોલોજિઝ (Paras Defence And Space Technologies)

નફાના સંદર્ભમાં વર્ષ 2021નો આ શ્રેષ્ઠ IPO હતો. તેણે લિસ્ટિંગ સાથે રોકાણકારોને બમ્પર વળતર આપ્યું હતું. 170.77 કરોડ રૂપિયાના આ IPOની ઈશ્યૂ કિંમત 175 રૂપિયા પ્રતિ શેર હતી, જે 171 ટકાના પ્રીમિયર સાથે 475 રૂપિયા પર લિસ્ટેડ થઈ હતી. એટલે કે રોકાણકારોને લિસ્ટિંગ સાથે દરેક શેર પર 300 રૂપિયાનો નફો (Indian investors benefit from IPO) મળ્યો. ઓક્ટોબરમાં એક સમય હતો. જ્યારે કંપનીના શેરની કિંમત 1,200 રૂપિયાની નજીક પહોંચી ગઈ હતી, જે હાલમાં 700 રૂપિયાની નજીક છે.

તત્ત્વ ચિંતન ફાર્મા (Tatva Chintan Pharma Chem)

આ IPO 16થી 20 જુલાઈ સુધી ખૂલ્લો હતો અને તે 180 વખત સબસ્ક્રાઈબ થયો હતો. આ IPOની શેર બજારમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ હતી. આ IPO ઈશ્યૂ કિંમત કરતાં 95 ટકાના પ્રીમિયમ પર લિસ્ટ થયો છે. 1,083 રૂપિયાનો આ શેર NSE અને BSE બંને પર 2,111 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયો હતો. આ રીતે રોકાણકારોને દરેક શેર પર 1,000 રૂપિયાથી વધુનો નફો (Indian investors benefit from IPO) મળ્યો હતો. હાલમાં આ શેરની કિંમત 2,500 રૂપિયાની નજીક છે.

નઝારા ટેકનોલોજિઝ (Nazara Technologies)

ગેમિંગ કંપની નઝારા ટેકનોલોજિઝ (Nazara Technologies)ના IPOને પણ રોકાણકારોનો ઘણો સપોર્ટ મળ્યો હતો, જેના કારણે તેના શેર પણ પ્રીમિયમ પર લિસ્ટ થયા. રૂ. 1101ની ઇશ્યૂ કિંમત સાથેનો આઇપીઓ NSE પર 80 ટકા પ્રીમિયમ સાથે રૂ. 1,990 પર લિસ્ટ થયો હતો. તે જ સમયે, તેને BSE પર પણ સારી શરૂઆત મળી હતી અને કંપનીનો સ્ટોક 79 ટકાના પ્રીમિયમ સાથે રૂ. 1,971 પર લિસ્ટ થયો હતો. આ રીતે રોકાણકારોએ 13 શેરના લોટ પર 11310 રૂપિયાનો નફો (Indian investors benefit from IPO)કર્યો. આ શેરની કિંમત હાલમાં 2,250 રૂપિયાથી વધુ છે.

ઈન્ડિગો પેઈન્ટ્સ (Indigo Paints)

વર્ષના પ્રથમ મહિનામાં આવેલો આ IPO 20 જાન્યુઆરીથી 22 જાન્યુઆરી સુધી ખૂલ્લો હતો. કંપની 300 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાની યોજના સાથે આઈપીઓ સાથે બહાર આવી હતી, જે 117 વખત સબસ્ક્રાઈબ કરવામાં આવી હતી. કંપનીની ઈશ્યૂ પ્રાઈઝ બેન્ડ 1,488-1,490 રૂપિયા હતી. આ સ્ટોક 75 ટકાના પ્રીમિયમ સાથે 2607.50 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયો હતો. આવી સ્થિતિમાં, જે રોકાણકારે પ્રતિ શેર 1,490 રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હતું. તેને દરેક શેર પર 1,100 રૂપિયાથી વધુનો નફો (Indian investors benefit from IPO) થયો હતો.

સિગાચી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (Sigachi Industries)

આ IPO લિસ્ટિંગ સાથે રોકાણકારોના નાણાં ત્રણ ગણા વધી ગયા છે. નવેમ્બરમાં આવેલા આ IPOને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. 163 રૂપિયાની ઈશ્યૂ કિંમત સાથેનો સ્ટોક 250 ટકાથી વધુના પ્રીમિયમ સાથે 575 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયો હતો, જે ટૂંકા ગાળામાં 5 ટકાના ઉપલા સર્કિટ સાથે 600 રૂપિયાને પાર કરી ગયો હતો. આ શેર NSE પર 570 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયો હતો, જે પહેલા દિવસે 600 રૂપિયાની નજીક પહોંચ્યો હતો.

ક્લિન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજિઝ (Clean Science and Technology)

19 જુલાઈએ લિસ્ટિંગ સાથે આ શેરે રોકાણકારોને લગભગ 900 રૂપિયાનો નફો (Indian investors benefit from IPO) આપ્યો હતો. 900 રૂપિયાની ઈશ્યૂ કિંમત સાથેનો IPO 98 ટકાના પ્રીમિયમ સાથે 1,784 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયો હતો. આ કંપની પરફોર્મન્સ કેમિકલ્સ, ફાર્મા ઈન્ટરમીડિએટ્સ અને એફએમસીજી કેમિકલનું ઉત્પાદન કરે છે. 1,546 કરોડ રૂપિયાના આ IPO માટે રોકાણકારોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. 93.41થી વધુ વખત સબ્સ્ક્રાઈબ થવું પણ તેની સાક્ષી આપે છે. ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં 2,500 રૂપિયાને પાર કરી ગયેલો આ સ્ટોક હાલમાં 2,450 રૂપિયાની આસપાસ છે.

ગો કલર્સ (Go Colors)

ગો ફેશન ઈન્ડિયાના શેરને પણ શેર બજારમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી મળી છે. 690 રૂપિયાની ઈશ્યૂ કિંમતની સામે કંપનીને લગભગ 90 ટકાના પ્રીમિયમ સાથે લિસ્ટિંગ મળ્યું. લિસ્ટિંગ સાથે 690નો શેર BSE પર 1,316 રૂપિયા અને NSE પર 1,310 રૂપિયા પર ખૂલ્યો હતો. તે એવા IPO પૈકીનો એક હતો જેણે રોકાણકારોને નિષ્ણાતોના દાવા કરતાં વધુ નફો (Indian investors benefit from IPO) આપ્યો હતો. મહિલાઓ માટે બોટમ વેર બનાવનારી આ પહેલી કંપની છે જેને લિસ્ટ કરવામાં આવી છે.

પીબી ફિનટેક (PB Fintech)

રોકાણકારોએ પોલિસીબઝાર ડોટ કોમ અને પૈસા બઝાર ડોટ કોમનું સંચાલન કરતી પીબી ફિનટેકનો IPO લીધો હતો, જેણે કંપનીના લિસ્ટિંગને અસર કરી હતી. તેનો સ્ટોક લગભગ 17 ટકા પ્રીમિયરમાં લિસ્ટ થયો હતો અને તે બજારમાં 1,150 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયો હતો, જેના કારણે 980 રૂપિયાની ઈશ્યુ કિંમતનો શેર લેનારા રોકાણકારોને 170 રૂપિયાનો નફો (Indian investors benefit from IPO) થયો હતો. આ IPOનું કદ 5,710 કરોડ રૂપિયાની નજીક હતું.

એમટાર ટેકનોલોજિઝ (MTAR Technologies)

597 કરોડ રૂપિયાનો આ IPO 3 માર્ચ 2021ના રોજ ખૂલ્યો હતો અને 5 માર્ચે બંધ થયો હતો. માત્ર છેલ્લા દિવસે, આ IPO 200 થી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. તેના 72.6 લાખ શેર જારી કરવાના હતા, પરંતુ 145.79 કરોડ શેર માટે અરજી મળી હતી. આ IPOમાં ઈશ્યુ પ્રાઇસ પ્રતિ શેર રૂ 575 હતી. જે NSE પર લગભગ 82 ટકા પ્રીમિયર સાથે રૂ. 1,050 અને BSE પર 85 ટકા પ્રિમિયર સાથે રૂ. 1,063માં લિસ્ટેડ હતું.

લેટેન્ટ વ્યૂ એનાલિટિક્સ (Latent View Analytics)

ડિજિટલ સેવાઓ પૂરી પાડતી આ કંપનીના શેરને 160 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઈન મળ્યો હતો. 600 કરોડ રૂપિયાના આ IPOની ઈશ્યૂ કિંમત 197 રૂપિયા હતી, જે 512.20 રૂપિયા પર લિસ્ટેડ હતી. એટલે કે રોકાણકારોને લિસ્ટિંગ સાથે દરેક શેર પર 315 રૂપિયાનો નફો (Indian investors benefit from IPO) મળ્યો હતો. આ IPOએ ઘણા સબસ્ક્રિપ્શન રેકોર્ડ તોડ્યા અને તેણે 326 ગણી બિડ મેળવી હતી.

એમી ઓર્ગેનિક્સ (Ami Organics)

રોકાણકારોએ સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ બનાવતી કંપની એમી ઓર્ગેનિક્સનો IPO પણ લીધો હતો. એમી ઓર્ગેનિક્સે શેરબજારમાં તેની સફર 610 રૂપિયાની IPO કિંમત સામે 910 રૂપિયાના ભાવે શરૂ કરી હતી. લિસ્ટિંગની સાથે રોકાણકારોને શેરદીઠ 300 રૂપિયાનો નફો (Indian investors benefit from IPO) આપનારા આ IPO 64.54 ગણા સબસ્ક્રાઈબ થયા હતા. હાલમાં આ શેરની કિંમત 950 રૂપિયાની નજીક છે.

ન્યૂરેકા (Nureca)

ફેબ્રુઆરી 2021માં ખૂલેલા આ IPOનું શેર બજારમાં પણ શાનદાર લિસ્ટિંગ થયું હતું. તેના શેર ઈશ્યૂ પ્રાઇસ કરતાં લગભગ 58 ટકાના પ્રીમિયમ પર લિસ્ટ થયા છે. આ સાથે 400 રૂપિયાની ઈશ્યૂ કિંમત સાથેનો આ સ્ટોક 615 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયો હતો. આ IPOના ઘણાં બધાંમાં 35 શેર હતા, આ લિસ્ટિંગ સાથે, રોકાણકારોને શેર દીઠ 215 રૂપિયા અને લોટદીઠ 7,525 રૂપિયાનો નફો (Indian investors benefit from IPO) મળ્યો હતો. ઓક્ટોબરમાં એક સમયે આ સ્ટોક 2,100 રૂપિયાને પાર કરી ગયો હતો, જેની કિંમત હાલમાં 1,400 રૂપિયાથી વધુ છે.

