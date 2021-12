ન્યૂઝ ડેસ્ક : તમારી મહેનતની કમાણી ક્યાં અને કેવી રીતે રોકાણ કરવી તે જાણવું (Financial planning for future) મહત્વપૂર્ણ છે. આજના સમયમાં રોકાણના ઘણા ઑપ્શન્સ, પ્લાનિંગ સાથે પૈસા રોકી શકાય છે. પરંતુ તેઓ જાણતા નથી કે ક્યાં રોકાણ કરવું. બાળકો માટે આયોજન (Investment for child ) અને રોકાણ શક્ય તેટલું વહેલું શરૂ કરવું જોઈએ.

ફાઇનાન્સિયલ પ્લાનરની સલાહ મહત્ત્વની છે

આજના યુગમાં કોઈપણ અણધારી ઘટનાઓ અને અભૂતપૂર્વ પરિસ્થિતિઓને ટાળવા માટે તમારા નાણાંનું યોગ્ય જગ્યાએ રોકાણ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. મોટાભાગના વાલીઓ પોતાના બાળકોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવા માટે (Investment for child ) ફાઇનાન્સિયલ પ્લાનરની (Financial planning for future) સલાહ લે છે. પોતાના બાળકોનું સારું જીવન સુનિશ્ચિત કરવા માટે લગભગ તમામ માતાપિતા સમાન માનસિકતા ધરાવે છે. તેઓ એમ ઇચ્છતાં હોય છે કે અમારા બાળકોના ભવિષ્ય માટે એવી તમામ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ બનાવીએ જેનાથી તેમનું જીવન સરળ બને. જેમ કે ઉચ્ચ શિક્ષણ, લગ્ન કે નવું મકાન ખરીદવું વગેરે. જો કે, બાળકો માટે માત્ર વિચારવું પૂરતું નથી. આ વિચારોને વાસ્તવિક બનાવવા તમારે પ્લાનિંગ મુજબ (Plan for children's future investments) કામ પણ કરવું પડેે.

જેમ કે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે મોટાભાગના પરિવારોમાં ઘણા પ્રસંગોએ બાળકોને ભેટ આપવાની પરંપરાગત પ્રથા છે. માતાપિતાની તેમના બાળકો પ્રત્યેની નૈતિક જવાબદારી છે કે તેઓ બાળકોના સારા ભવિષ્યની ખાતરી કરવા માટે તેમને નાણાકીય સુરક્ષા પ્રદાન કરે. આ માટે માતાપિતાએ થોડી સાવચેતી રાખવી જોઈએ. માતાપિતાએ તેમની વસિયત તૈયાર રાખવી જોઈએ.

બાળકોમાં મિલકતની વહેંચણી માટે વસિયતનામું બનાવો

બાળકો માટે પૈતૃક સંપત્તિ એ સારા ભવિષ્યની ચાવી છે. પરંતુ એ ન ભૂલવું જોઈએ કે કોઈપણ કાયદાકીય ગૂંચવણો વિના બાળકો માટે રાખવામાં આવેલા પૈસા (Investment for child )લોકો સુધી પહોંચવા પણ જરૂરી છે. નિષ્ણાતો ભલામણ કરે છે કે તમારી મિલકત વારસદારોને ટ્રાન્સફર કરવા માટે વિલ લખવું આવશ્યક છે. વિલ એ એક કાનૂની દસ્તાવેજ છે જે સ્પષ્ટ કરે છે કે મૃત્યુ પછી પૈસા કોના હિસ્સામાં જશે. મોટાભાગના લોકો વસિયતમાં તેમના જીવનસાથી અને બાળકોના નામનો ઉલ્લેખ (Plan for children's future investments) કરે છે. કેટલાક લોકો તેમના નજીકના સંબંધીઓને કેટલીક મિલકત આપવા માટે વિલ પણ કરે છે. વિલ લખીને અને તેની નોંધણી કરીને તમે પરિવારના સભ્યોને ભવિષ્યના વિવાદોથી બચાવી શકો છો. યાદ રાખો કે કોઈપણ વ્યક્તિ પ્રથમ નાણાકીય ભેટ તરીકે તેમના બાળકને વસિયતનામું આપી શકે છે.

પરિવાર માટે સ્વાસ્થ્ય વીમા પોલિસી લો

પરિવારમાં સ્વાસ્થ્ય ખર્ચ માટે પણ આયોજન જરૂરી છે. તેથી બાળકના જન્મની સાથે જ (Plan for children's future investments) ફેમિલી ફ્લોટર હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસી (Family Floater Health Insurance Policy) લો. આજકાલ મેડિકલ ખર્ચ ઘણો વધી રહ્યો છે. સ્વાસ્થ્ય વીમા વિના આ ખર્ચાઓને પાર પાડવાં મુશ્કેલ છે. જો સ્વાસ્થ્ય વીમો ન હોય તો ગંભીર રોગોની સારી સારવાર મેળવવી ખૂબ મુશ્કેલ બની જાય છે. તેથી ચોક્કસપણે આરોગ્ય વીમો લો. એકવાર તમે ચોક્કસ વય સુધી પહોંચો ત્યારે ફેમિલી ફ્લોટર પોલિસીને તમારી વ્યક્તિગત પોલિસીમાં રૂપાંતરિત (Investment for child ) કરો. તમને જણાવી દઈએ કે જો નાની ઉંમરમાં હેલ્થ પોલિસી લેવામાં આવે તો તેના માટે કોઈ મેડિકલ તપાસની જરૂર નથી.

નાણાકીય નિર્ણયો લેવામાં બાળકોને સામેલ કરો

બાળકોને આર્થિક રીતે સશક્ત બનાવવા માટે જરૂરી છે કે તેઓ પાસે આવક અને ખર્ચના સ્ત્રોત જેવા નાણાકીય આયોજન વિશે પણ જ્ઞાન હોય. તેથી કુટુંબ માટે નાણાકીય નિર્ણય લેતી વખતે તમારા બાળકો સાથે તેની ચર્ચા કરો અને ખર્ચની અસરો વિશે. માતાપિતાનો આ પ્રયાસ બાળકોને આર્થિક બાબતોમાં પોતાના માટે વિચારવાની પ્રેરણા આપે છે. બાળકો વ્યક્તિગત નાણાકીય આયોજન કેવી રીતે કરવું તે શીખે (Investment for child ) છે. પાછળથી બાળકો આના ફાયદાઓ (Plan for children's future investments) સરળતાથી સમજી શકે છે. કારણ કે તેઓ નાણાકીય આયોજનમાં શાામેલ હોય છે. તેમની અસ્કયામતો અને જવાબદારીઓ જાણવી એ તેમના માટે એક વધારાનો ફાયદો હશે. બાળકોને નાણાકીય બાબતોમાં સામેલ કરવાથી તેમને પરિવારની સાચી આર્થિક સ્થિતિનો ખ્યાલ આવે છે. તે પોતાના પરિવારની પરિસ્થિતિથી વાકેફ હોવાથી તે પ્રતિકૂળતાથી ડરતાં નથી.

દેવું બાળકો સુધી ન પહોંચાડો ચોક્કસ ટર્મ પોલિસી લો

બાળકોને દેવામુક્ત જીવન આપવાની જવાબદારી માતાપિતાની છે. કોઈ પણ સંજોગોમાં લોન બાળકોને ટ્રાન્સફર કરવી જોઈએ નહીં. આ તેમના વિકાસને અવરોધશે. જ્યારે પણ તમે નવી લોન લો, તો તેને ચૂકવવા માટે બેકઅપ પ્લાન રાખો. લોનની ચુકવણી માટે ફંડ બનાવો. એવી ઘણી ટર્મ પોલિસી છે જે જીવનની લોનને પણ આવરી લે છે. તેથી બેકઅપ તરીકે લોનને આવરી લેતી ટર્મ પોલિસી લો. સમયસર લોનની ચુકવણી કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. તમારી ક્ષમતા કરતા વધુ લોન લેવી યોગ્ય નથી. જ્યારે તમારા બાળકો પર દેવું ન હોય (Investment for child ) ત્યારે તેઓ તમારી સંપત્તિને અનેકગણી વધારવાનો પ્રયત્ન (Plan for children's future investments) કરશે. આ સિવાય નિવૃત્તિ પછી બાળકો પર નિર્ભરતાનો વિચાર ન કરવો જોઈએ. નિવૃત્ત જીવનની નાણાકીય જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે યોગ્ય સમયે યોજના બનાવો અને રોકાણ કરો.

બાળકોને રોકાણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો

બાળકોને નાની ઉંમરથી જ રોકાણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ. તો જ તેઓ ઝડપથી આર્થિક સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી શકશે. જો તમે નાણાકીય સુરક્ષા માટે જીવન વીમા પૉલિસી ન લો તો તમારા બાળકોને (Plan for children's future investments) પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડે છે. વીમા પોલિસી મહત્વપૂર્ણ છે. વ્યક્તિ જીવનભર તેની કમાણી અનુસાર પરિવારની જરૂરિયાતોનું ધ્યાન રાખે છે. પરંતુ કમનસીબે, જો કોઈ અણધારી ઘટના બને તો પરિવાર મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાય છે. એટલા માટે દરેક વ્યક્તિએ ટર્મ ઈન્સ્યોરન્સ લેવો જોઈએ. આનાથી બાળકનું શિક્ષણ (Investment for child ) અને અન્ય જરૂરિયાતો કોઈપણ મુશ્કેલી વિના સુનિશ્ચિત થશે.