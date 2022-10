નવી દિલ્હીઃ પ્રકાશના તહેવાર દિવાળીની ઉજવણી કરો, પરંતુ થોડી સાવધાની રાખો. કોરોના રોગચાળાને (will cases of Corona increase in winter) કારણે છેલ્લા 2 વર્ષમાં જે રીતે બધુ થંભી ગયું હતું, આ વખતે સ્થિતિ થોડી સુધરી, પછી ફરીથી પહેલાની જેમ તહેવારની ઉજવણી કરવા માટે ભેગા થયા. પરંતુ તે સ્વાસ્થ્ય માટે સારું નથી. અત્યાર સુધીમાં, કોરોના વાયરસના (Covid new varient) ઓમિક્રોન વેરિઅન્ટનું BA.5 સબ-વેરિઅન્ટ વિશ્વભરમાં ફેલાયું છે, જે 76.2 ટકા કેસ ધરાવે છે.

દેશમાં કોરોનાના કેસ ઝડપથી વધી શકે છે: નવું XBB વેરિઅન્ટ ભારતમાં વેગ (How deadly are new variants of Corona) પકડી રહ્યું છે. અમદાવાદમાં તેના કેસ નોંધાયા છે, જેના કારણે અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, આગામી 3થી4 અઠવાડિયામાં દેશમાં કોરોનાના કેસ ઝડપથી વધી શકે છે. જો કે ડોકટરોનું કહેવું છે કે, આ નવા પ્રકારોથી કોરોનાના કેસમાં વધારો થશે, પરંતુ તે લોકો માટે ખતરનાક સાબિત થવાની સંભાવના ઘણી ઓછી છે. આ સંદર્ભે, ETVના વરિષ્ઠ સંવાદદાતા આશુતોષ ઝાએ દિલ્હીના આરોગ્ય નીતિ નિષ્ણાત ડૉ. અંશુમન કુમાર સાથે વિગતવાર વાત કરી.

પ્રશ્ન 1: કોરોનાના નવા પ્રકારો કેટલા ઘાતક છે, શું ચેપ દર વધશે અને તે કેટલો જીવલેણ હશે?

જવાબ: સૌ પ્રથમ, આશ્ચર્ય કે ડરશો નહીં કે, કોરોનાનું નવું સ્વરૂપ (Covid new varient) આવી ગયું છે. વાયરસ વિવિધ પ્રકારો બનાવશે. જેમ વ્યક્તિ બાળકોને જન્મ આપે છે, પછી તે બાળકો અને બાળકોને જન્મ આપે છે, તેવી જ રીતે વાયરસ પણ તેના અસ્તિત્વ માટે પરિવર્તિત થાય છે. આ રીતે નવા પ્રકારો બહાર આવે છે. વાયરસ ફેલાવવા માટે વિવિધ પ્રકારો પણ બનાવે છે અને એવા પ્રકારો બનાવે છે કે, તે રોગપ્રતિકારક શક્તિને ડોજ કરી શકે છે.

પ્રશ્ન 2: કોરોનાના કેસમાં વધારો થશે, પરંતુ લોકો માટે ખતરનાક સાબિત થવાની સંભાવના ઘણી ઓછી છે. આ અંગે તમારું શું કહેવું છે?

જવાબઃ જ્યાં સુધી કોરોનાના કેસોની વાત છે તો, આવનારા સમયમાં કોરોનાના (Covid new varient) કેસ વધશે. દિવાળી, છઠ પૂજા જેવા તહેવારો છે, જેમાં મેળાવડો થશે. કોવિડ આપણી વચ્ચે ફરશે અને ફરશે. તે સુપર સ્પ્લેન્ડર બનીને ચેપનો દર વધારશે. જ્યારે આપણે રૂટીનમાં પણ શરદી, ખાંસી, શરદી સાથે હોસ્પિટલમાં આવતા વ્યક્તિનો ટેસ્ટ કરીએ છીએ ત્યારે તેમાંથી મોટા ભાગના પોઝીટીવ આવે છે. સંખ્યા વધશે, તે સંખ્યા વિશે ગભરાશો નહીં. અમારો પ્રયાસ હોવો જોઈએ કે કોઈ જાનહાનિ ન થાય, કોઈ જાનહાનિ ન થાય તે માટે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. સંખ્યા કેટલી વધી રહી છે તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી.

પ્રશ્ન 3: જો ભવિષ્યમાં દેશની આરોગ્ય સંભાળ વ્યવસ્થામાં રોગચાળો આવે તો શું થશે? શું આપણે તેનો સામનો કરવા તૈયાર છીએ?

જવાબ: કોરોનાને ધ્યાનમાં (Dr Anshuman Kumar on new variant of Corona) રાખીને, જે પણ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવામાં આવ્યું હતું તે સમેટી લેવામાં આવ્યું હતું. સ્વાસ્થ્યમાં ગતિશીલ વ્યૂહરચના હોવી જોઈએ. જો જરૂર હોય તો તરત જ સારી સુવિધા, લોકો માટે ઉપયોગિતા, જરૂર ન હોય તો આપણે તેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. પરંતુ કોરોના પછી પણ હેલ્થ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સિસ્ટમમાં સુધારો કરવાની જરૂર છે. પ્રાથમિક જરૂરિયાતો, જેમ કે, હોસ્પિટલોમાં ઓક્સિજનની લડાઈ માટે પૂરતી વ્યવસ્થા, ઓક્સિમીટર જેવા નાના સાધનો માટે હોબાળો, અન્ય આરોગ્ય તપાસ માટેના તબીબી સાધનો, તમામ આરોગ્ય કેન્દ્રો પર પૂરતી માત્રામાં ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ. કોરોના દરમિયાન દેશની તમામ મોટી હોસ્પિટલોમાં આઈસોલેશન વોર્ડ જેવી કોઈ જગ્યા નહોતી. સરકારે આ બધું બનાવવા પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. આપણે પાઠ લેવાની જરૂર છે. કોવિડ પોતે કોઈ રોગચાળો નથી, જ્યાં સુધી માણસ છે ત્યાં સુધી આવી મહામારી વિવિધ સ્વરૂપે આવતી રહેશે. આ માટે જરૂરી છે કે મૂળભૂત માળખાકીય સુવિધામાં સુધારો કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન 4: ભારતમાં કોવિડ સામે રક્ષણ માટે જે લોકોને રસી મળી છે તેઓ નવા પ્રકાર સામે રક્ષણ કરશે?

જવાબ: શરૂઆતમાં દેખાતા કોરોના વાયરસના (will cases of Corona increase in winter) 2 નવા પ્રકારોને ધ્યાનમાં રાખીને રસી બનાવવામાં આવી હતી. તે રસી ઘણી અસરકારક સાબિત થઈ. હવે જે પ્રકારો બહાર આવી રહ્યા છે, તે હાલની રસીથી 6 ગણી વધુ છટકવામાં સક્ષમ છે. મતલબ કે, આપણે રસી વડે જે રોગપ્રતિકારક શક્તિ બનાવી છે, તેનાથી બચીને આપણા શરીરમાં નવા પ્રકારો આવશે. મતલબ કે, આ વાયરસ આપણા શરીરની અંદર આવીને આપણા ફેફસાંને બગાડી શકે છે, આપણા સ્વાદુપિંડને અસર કરી શકે છે, તે જોવામાં આવતું નથી. મતલબ કે વાયરસ મરી જાય છે. જ્યાં સુધી તે હાનિકારક નથી બની રહ્યું ત્યાં સુધી, તે આપણા માટે ચિંતાનો વિષય નથી. ફાયદાની સિસ્ટમ પણ હોઈ શકે છે, નવા વાયરસના તાણને કારણે, આપણી માનવ સિસ્ટમ મજબૂત બની શકે છે.

પ્રશ્ન 5: નવા પ્રકારો આવી રહ્યા છે, તે વધુ ઝડપથી ફેલાવવામાં અને મનુષ્યની રોગપ્રતિકારક શક્તિને છલકાવામાં કેટલી સક્ષમ છે?

જવાબ: નવું વેરિઅન્ટ, ભલે તે ઓછું શક્તિશાળી હોય, જો તે આપણા શરીરમાં પ્રવેશી રહ્યું હોય એટલે કે, તે આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિને છીનવીને અંદર ગયું હોય. તે ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે, આ પણ વાયરસથી (How deadly are new variants of Corona) બચવાનું પરિણામ છે. તેની ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. જો આ વાયરસ આપણા કોઈપણ અંગને નુકસાન પહોંચાડે છે, તો તે ચોક્કસપણે ચિંતાનો વિષય છે.

પ્રશ્ન 6: શું શિયાળામાં કોરોનાના કેસ વધશે?

જવાબ: ડૉ.અંશુમન કહે છે કે, તહેવારોની સિઝનમાં ભીડભાડવાળી જગ્યાએ લોકો એકઠા થવાને કારણે આવું થઈ શકે છે. આ કિસ્સાઓ કોઈપણ પ્રકારને કારણે નહીં, પરંતુ લોકો વચ્ચે વધુ ક્રિયાપ્રતિક્રિયાને કારણે વધુ વધવાની સંભાવના છે. હવે લોકોએ માસ્ક લગાવવાનું બંધ કરી દીધું છે, આ બીજું મોટું કારણ બની શકે છે. આપણે બધાએ કોવિડથી(Dr Anshuman Kumar on new variant of Corona) બચવા માટેના પ્રોટોકોલનું પાલન કરવું જોઈએ.

કેસોમાં વધારો થવાની સંભાવના છે: આગામી તહેવારો દિવાળી અને છઠમાં, મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થશે. આવી સ્થિતિમાં, આગામી 1થી2 અઠવાડિયામાં કોવિડ -19 પોઝિટિવ (will cases of Corona increase in winter) દર્દીઓના કેસમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. Omicron ના નવા પ્રકાર XBB ના પોઝિટિવ કેસ લગભગ 7 ટકા છે. આ વેરિઅન્ટમાં ઓછા સમયમાં લોકોને સંક્રમિત કરવાની ક્ષમતા છે.