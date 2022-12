લંડન: વૈજ્ઞાનિકોની આંતરરાષ્ટ્રીય ટીમે તારણ કાઢ્યું છે કે, મ્યુકોસલ ડીએનએ રસી (Mucosal DNA vaccine) કોવિડ-19ને રોકવામાં અસરકારક છે. તેને ફ્રાન્સમાં ઇમ્યુનોથેરાપી લેબોરેટરીમાં (Immunotherapy Laboratory in France) ઇમ્યુનોલોજી એન્ડ ન્યૂ કોન્સેપ્ટ્સના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા વિકસાવવામાં આવી હતી. (Effective prevention of covid with a mucosal vaccine) તે હાલમાં ઉપલબ્ધ RNA રસીઓની જેમ જ કામ કરે છે.

આ રસીમાં વેક્ટર તરીકે સિન્થેટિક નેનોપાર્ટિકલનો ઉપયોગ થાય છે: આમાં, DNA વેક્ટર (Mucosal DNA vaccine) દ્વારા લક્ષ્ય કોષોમાં પહોંચાડવામાં આવે છે. તે SARS-CoV-2 વાયરસમાં પ્રોટીન ઉત્પન્ન કરે છે જે કોવિડનું કારણ બને છે. આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિ તેને ઓળખે છે. એન્ટિબોડીઝ અને લિમ્ફોસાઇટ્સ ઉત્પન્ન કરીને જે તે પ્રોટીનનો સામનો કરે છે.. જો ભવિષ્યમાં વાયરસ શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે, તો તે લડવા માટે તૈયાર હશે. આ રસીમાં વેક્ટર તરીકે સિન્થેટિક નેનોપાર્ટિકલનો ઉપયોગ થાય છે. આ મ્યુકોસલ રસીઓ નાક, ફેફસાં અને અન્ય ભાગોમાં મ્યુકોસ મેમ્બ્રેન દ્વારા આપવામાં આવે છે.