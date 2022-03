ચંડીગઢ: શપથગ્રહણ બાદ શનિવારે (New ministers Oath in Punjab) ભગવંત માન સરકારના નવા ધારાસભ્યોએ પ્રધાન તરીકે પદભાર (first cabinet meeting of Bhagwant Mann) સંભાળ્યો હતો. કેબિનેટની પ્રથમ બેઠક પણ બપોરે 2 વાગ્યે પંજાબ સચિવાલયમાં મળી (Free electricity and debt waiver for Punjabis) હતી. આ બેઠકમાં સરકાર તે વચનો અંગે જાહેરાત કરી શકે છે, જે ચૂંટણી દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટી (AAP) દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા, તેમાં ખેડૂતોને લોન માફી, 300 યુનિટ સુધીની મફત વીજળી અને મહિલાઓને 1000 રૂપિયાની આર્થિક સહાયનું વચન પણ સામેલ છે.

પંજાબ મોડલને સુપરહિટ બનાવવાની કવાયત: એવું માનવામાં આવે છે કે, પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણી 2022માં ખેડૂતો, મહિલાઓ અને યુવાનોના મતોના કારણે આમ આદમી પાર્ટીએ ઐતિહાસિક જીત મેળવી છે, તેથી સરકાર પ્રથમ કેબિનેટ બેઠકમાં તેના પર નિર્ણય લઈ શકે છે. આમ આદમી પાર્ટી માને છે કે, તેના રાષ્ટ્રીય લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે પંજાબ મોડલ તૈયાર કરવું જરૂરી છે, તેને જોતા પહેલા જ દિવસથી પંજાબ મોડલને સુપરહિટ બનાવવાની કવાયત ચાલી રહી છે.

ખેડૂતોને આપેલા વચનને પૂર્ણ કરવાની તૈયારી: ભગવંત માનની સરકાર ખેડૂતોને આપેલા વચનને પૂર્ણ કરવાની તૈયારી કરી રહી હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે. આ અંતર્ગત તમામ ખેડૂતોને બૈસાખી સુધી મફત વીજળી આપવા અને તમામ સીમાંત, નાના અને મધ્યમ ખેડૂતોને સંપૂર્ણ લોન માફી આપવાની વ્યૂહરચના બનાવવામાં આવી રહી છે. આ માટે અધિકારીઓને ડેટા એકત્ર કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે, જેથી કરીને સમયસર યોજનાનો અમલ થઈ શકે.

અનુસૂચિત જાતિ પર વિશેષ ધ્યાન: જો પક્ષના સૂત્રોનું માનીએ તો, બાબાસાહેબ ભીમ રાવ આંબેડકરના જન્મદિવસ 14 એપ્રિલ સુધીમાં અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે એક વિશેષ યોજના શરૂ કરી શકાય છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે વિશેષ શિષ્યવૃત્તિ યોજના, વધુ અભ્યાસ માટે નાણાકીય સહાય, સ્વ-રોજગાર માટે પ્રોત્સાહન અને તાલીમ અંગે વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે. પંજાબના વિદ્યાર્થીઓને દિલ્હી સરકારના એજ્યુકેશન મોડલની તર્જ પર આગળ વધારવાની જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે.