ન્યૂઝ ડેસ્ક: લગ્ન એ કોઈપણ વ્યક્તિના જીવનમાં (state of rift between couples) એક એવો વળાંક હોય છે, જેના પછી તેનું આખું જીવન બદલાઈ જાય છે. એક લગ્ન કે જે બે લોકોને એક સાથે બાંધે છે (Tips for a happy married life) તેથી તે સૌથી પવિત્ર માનવામાં આવે છે. લગ્ન એ પ્રેમ અને મીઠી ખાટી વાતોથી ભરેલો સંબંધ છે, જે જીવનભર રહે છે. આવી સ્થિતિમાં પતિ-પત્ની વચ્ચે નારાજગી લાંબો સમય ટકી શકતી નથી, પરંતુ કેટલીકવાર પરિણીત યુગલો કેટલીક એવી ભૂલો કરી બેસે છે, જેના કારણે સંબંધોમાં ખટાશ આવવા લાગે છે.

એકબીજા સાથે સમય પસાર કરવો: પતિ-પત્નીના દાંપત્ય જીવનને ખુશહાલ (Tips for Healthy Married Life) અને સ્વસ્થ રાખવા માટે તેમણે કેટલીક ખાસ ટિપ્સ ફોલો કરવી જોઈએ. જેથી તેમનો સંબંધ જીવનભર મજબૂત બને. વિવાહિત યુગલોએ એકબીજા સાથે સમય પસાર કરવો જરૂરી છે. આ માટે દરરોજ રાત્રે સૂતા પહેલા વાત કરો. અઠવાડિયામાં એકવાર બહાર ફરવા જાઓ. તેનાથી સંઘર્ષની શક્યતાઓ ઘટી જશે.

મતભેદ વિશે વાત કરો: દરેક સંબંધમાં ઝઘડા થાય છે. જે તદ્દન સમાન છે. ક્યારેક એવો સમય (relationshiptips) આવે છે, જ્યારે લડાઈ કાબૂ બહાર થઈ જાય છે. જે ભાવનાત્મક અને શારીરિક રીતે અસુરક્ષિત હોઈ શકે છે. કોઈપણ સમસ્યા એકબીજા સાથે વાત કરીને ઉકેલી શકાય છે.

એકબીજાને માન આપો: જ્યારે તમે એકબીજાને (Tips for a happy married life) આદર આપો છો, ત્યારે સંબંધ અલગ રીતે ખીલે છે. તેનાથી સંબંધોમાં ક્યારેય નકારાત્મકતા આવતી નથી. તમારા પાર્ટનરની જેમ તે તમારી પાસેથી અપેક્ષા રાખે છે તેવી રીતે વર્તે.

એકબીજાને માફ કરો: જો તમારા પાર્ટનરથી કંઇક ખોટું થયું હોય તો તેને માફ કરતા શીખો. કારણ કે, ક્યારેક કેટલીક બાબતો સંબંધમાં ગેરસમજ પેદા કરી શકે છે. દરેકમાં ખામીઓ હોય છે. તેની અવગણના કરતી વખતે એકબીજાને માફ કરવાની ટેવ પાડો.

એકબીજામાં સારું શોધો: જ્યારે પણ તમે તમારા પાર્ટનરને મળો, ત્યારે તેનામાં ખરાબ જોવાને બદલે તેનામાં સારાને શોધવાનો પ્રયાસ કરો. જો કે સમય જતાં, તેમની ભલાઈ વિશેનો તેમનો અભિગમ બદલાઈ શકે છે, પરંતુ એકબીજામાં દોષ કાઢવાનું ટાળો.