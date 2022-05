પુણે (મહારાષ્ટ્ર): પુણે સ્થિત સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ઇન્ડિયાના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર અદાર પૂનાવાલાએ બુધવારે સ્પષ્ટતા (Serum Institute of India) કરી હતી કે, કોવિડ-19 રસી કોવોવેક્સ 12 વર્ષથી વધુ ઉંમરના તમામ લોકો માટે (Serum Institute of India Adar Poonawalla) ઉપલબ્ધ છે. પૂનાવાલાએ ટ્વીટ કર્યું, "તમારામાંથી ઘણાએ પૂછ્યું છે કે શું Kovovax પુખ્ત વયના લોકો માટે ઉપલબ્ધ છે. જવાબ છે હા, તે 12 વર્ષથી વધુ ઉંમરના દરેક માટે ઉપલબ્ધ (Covovax available for everyone above age of 12) છે." પૂનાવાલાએ ટ્વિટર પર જાહેરાત કરી કે, કોવોવેક્સ હવે ભારતમાં બાળકો માટે ઉપલબ્ધ છે તેના એક દિવસ બાદ આ આવ્યું છે.

ભારતમાં બાળકો માટે ઉપલબ્ધ: Covovax (Novavax), હવે ભારતમાં બાળકો માટે ઉપલબ્ધ છે. ભારતમાં ઉત્પાદિત આ એકમાત્ર રસી છે જે યુરોપમાં પણ વેચાય છે અને તેની અસરકારકતા 90 ટકા છે. આ બાળકોને સુરક્ષિત રાખવા માટે બીજી રસી આપવાના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનને અનુરૂપ છે." ગયા અઠવાડિયે, રાષ્ટ્રીય તકનીકી સલાહકાર જૂથ ઓન ઈમ્યુનાઇઝેશન (NTAGI) એ 12-17 વર્ષની વય જૂથ માટે સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ઇન્ડિયાની કોવોવેક્સ COVID-19 રસી મંજૂર કરી. ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં, સરકારે કટોકટીના કિસ્સામાં પ્રતિબંધિત ઉપયોગ માટે કોવોવેક્સને મંજૂરી આપી હતી.

દરમિયાન, અનેક Twitteratiએ ફરિયાદ કરી હતી કે Covovax વિકલ્પ CoWIN એપ પર 18+ રસીના લાભાર્થીઓ માટે ઉપલબ્ધ નથી. એક યુઝરે કહ્યું, "જો 18 અને તેનાથી ઉપરની ટેબ્સ પસંદ કરવામાં આવી હોય તો Cowin Covovax ને વિકલ્પ બનાવતું નથી. આશા છે કે, આ પર ધ્યાન આપવામાં આવશે." જ્યારે, અન્ય વપરાશકર્તાએ CoWIN એપ્લિકેશનનો સ્ક્રીનશોટ પોસ્ટ કર્યો અને કહ્યું, "આ જુઓ, જ્યારે આપણે CoWIN એપ્લિકેશનમાં 18 અને તેથી વધુનો વિકલ્પ પસંદ કરીએ છીએ, ત્યારે Covovax વિકલ્પ આપોઆપ ઝાંખો થઈ જાય છે એટલે કે અક્ષમ. જ્યારે 4 અન્ય વિકલ્પો પ્રકાશિત થાય છે એટલે કે Covisheeld. , Covaxin, Sputnik, ZyCov -D."