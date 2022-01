નવી દિલ્હીઃ ભારતમાં કોરોના સંક્રમણના ત્રીજી લહેરનો (The third wave of corona in India) કહેર ચાલુ છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં દેશમાં 3,60,064 નવા કોરોના કેસ (omicron cases in india) નોંધાયા છે. જોકે દેશમાં ગત દિવસની સરખામણીએ 27,469 ઓછા કેસ નોંધાયા છે. આ અગાઉ દેશમાં કોરોના વાઈરસના 3,33,533 કેસ નોંધાયા હતા.

પોઝિટિવિટી દર 20.75 ટકા થયો

દેશમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 2,43,495 સાજા થયા છે. આ ઉપરાંત હજુ પણ 22,49,335 લોકો કોરોના વાઈરસથી સંક્રમિત છે. અત્યારે કુલ સક્રિય કેસ 5.69 ટકા છે. એક જ દિવસમાં કોરોના વાઈરસ માટે 14,74,753 સેમ્પલ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં 20.75 ટકા લોકો સંક્રમિત જોવા મળ્યા હતા. ગત દિવસની સરખામણીમાં કોરોનાના કેસમાં 8 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, પોઝિટિવિટી રેટ (Corona positivity rate India) 17.78 ટકાથી વધીને 20.75 ટકા થયો છે.

કુલ કોરોના કેસઃ 3,95,43,328

સક્રિય કેસઃ 22,49,335

કુલ વસૂલાતઃ 3,68,04,145

કુલ મૃત્યુઃ 4,89,848

કુલ રસીકરણ: 162,26,07,516

162 કરોડ રસીના ડોઝ આપવામાં આવ્યા

કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે કહ્યું કે, 23 જાન્યુઆરી 2022 સુધી દેશભરમાં કોરોના રસીના 162,26,07,516 ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે. છેલ્લા દિવસે 27.56 લાખ રસી આપવામાં આવી હતી. ભારતીય તબીબી સંશોધન પરિષદ (ICMR) અનુસાર અત્યાર સુધીમાં લગભગ 71.69 કરોડ કોરોના પરીક્ષણો કરવામાં આવ્યા છે. છેલ્લા દિવસે 14.74 લાખ કોરોના સેમ્પલ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.

સંક્રમિતોની કુલ સંખ્યાના સંદર્ભમાં ભારત બીજા ક્રમે

દેશમાં કોરોનાથી મૃત્યુ દર 1.24 ટકા છે, જ્યારે રિકવરી રેટ 93.07 ટકા છે. સક્રિય કેસ 5.69 ટકા છે. ભારત હવે કોરોના એક્ટિવ કેસની બાબતમાં વિશ્વમાં છઠ્ઠા સ્થાને છે. સંક્રમિતોની કુલ સંખ્યાના સંદર્ભમાં ભારત બીજા ક્રમે છે. જ્યારે અમેરિકા અને બ્રાઝિલ પછી સૌથી વધુ મૃત્યુ ભારતમાં થયા છે.

