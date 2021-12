ચંદીગઢ: પંજાબ વિધાનસભાની ચૂંટણી (Punjab Assembly Election 2022) પહેલાં કેન્દ્રએ 'અનાદર'ની ઘટનાઓ પર પંજાબ સરકારને એલર્ટ (Center sent alert to punjab govt) રહેવા તાકીદ કરી છે. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે પંજાબમાં તમામ ધાર્મિક સ્થળોની સુરક્ષા વધારવા (increase the security of all religious places)માટે કહ્યું છે. ગૃહ મંત્રાલયે કહ્યું છે કે રાષ્ટ્ર વિરોધી તત્વો પંજાબમાં ધાર્મિક લાગણીઓને ભડકાવવાનું ષડયંત્ર રચી રહ્યા છે.

કેન્દ્ર સરકારે પંજાબ સરકારને એલર્ટ (Center sent alert to punjab govt) રહેવા જણાવવા સાથે કહ્યું છે કે રાજ્યમાં ધાર્મિક સ્થળનો ઉપયોગ કરીને લોકોને ઉશ્કેરવામાં આવી શકે છે. 'અનાદર' સાથે અન્ય કોઈ પ્રકારની ઘટના દ્વારા પંજાબમાં ધાર્મિક સૌહાર્દનું વાતાવરણ બગાડવાની શક્યતા છે.

કેન્દ્ર તરફથી એલર્ટ (Center sent alert to punjab govt) જાહેર થયા બાદ પંજાબની રાજ્ય સરકાર પણ સતર્ક થઈ ગઈ છે. પંજાબના તમામ ધાર્મિક સ્થળો પર સુરક્ષા (increase the security of all religious places)વધારી દેવામાં આવી છે. વિવિધ સ્થળોએ સીસીટીવી કેમેરા લગાવવા સાથે સુરક્ષા દળોને તૈનાત કરવાના આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા છે.