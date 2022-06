ફરીદાબાદઃ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સિટી તરીકે ઓળખાતા ફરીદાબાદના એક ઓટો ડ્રાઈવરે પર્યાવરણને સ્વચ્છ રાખવા માટે એક અલગ જ અભિયાન શરૂ(Launch a campaign to keep environment clean) કર્યું છે. ઓટો ડ્રાઈવરે તેની ઓટોની અંદર વૃક્ષારોપણ કર્યું(Small plants planted in rickshaws) છે. આ ઓટોની અંદર વિવિધ પ્રકારના છોડ લગાવવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત લીલા ઘાસનું વાવેતર કરીને ઓટોને બગીચાનું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. આ ઓટો વડે તે દિવસભર મુસાફરોનું વહન કરે છે. શરૂઆતમાં લોકોને આ ઓટો અજીબોગરીબ લાગી હતી, પરંતુ હવે મુસાફરોને તે ખૂબ જ પસંદ આવી રહી છે, લોકો ઓટો ડ્રાઈવરના પર્યાવરણ પ્રત્યેના પ્રેમ અને જુસ્સાના વખાણ પણ કરી રહ્યા છે.

અનોખી રીક્ષા

ઓટોને ફેરવી બગીચામાં - ઓટો ચાલક દ્વારા ઓટોની અંદર નાના કદના છોડ લગાવવામાં આવ્યા છે જેથી ઓટો ચલાવવામાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે. ઓટોની ચારે બાજુ ઘાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. ઘાસ કૃત્રિમ હોઈ શકે છે પરંતુ તેની અંદરના છોડ મૂળ છે. એટલું જ નહીં આ ઓટોમાં સનરૂફ પણ બનાવવામાં આવ્યું છે. ઓટોમાં ચાર પંખા લગાવવામાં આવ્યા છે જેથી ઓટોમાં બેઠેલા મુસાફરોને નવો લુક અને લીલોતરી તેમજ ઠંડી હવા મળી શકે.

ઓટો ડ્રાઈવરની અનોખી સૂઝ - ઓટો ડ્રાઈવર અનુજે જણાવ્યું કે, હરિયાણા સરકાર માત્ર ફરીદાબાદમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર રાજ્યને પ્રદૂષણ મુક્ત બનાવવા માંગે છે. સરકાર દરેક જગ્યાએ વૃક્ષારોપણ કરી રહી છે. તે લોકોને સમજાવે છે કે, શહેરને પ્રદૂષણ મુક્ત બનાવવાનું કામ માત્ર સરકારનું નથી, લોકોએ પણ આમાં સહકાર આપવો જોઈએ. આ વિચાર સાથે તેણે તેની ઓટોથી શરૂઆત કરી છે. સવારીનું ભાડું સામાન્ય ઓટોના જ સ્તર પર લેવામાં આવે છે.

મુસાફરોને આવે છે આનંદ - જો કોઈ મુસાફરનો સામાન તેની ઓટોમાં આકસ્મિક રીતે રહી જાય તો પેસેન્જરને ટેન્સન રહેતું નથી. કારણ કે ફરીદાબાદમાં તેની ઓટો એકમાત્ર એવી ઓટો છે જે એક અલગ લુક આપે છે. તેથી તેના ઓટોને ઓળખવામાં આસાની રહે છે. ઓટોમાં મુસાફરી કરતા મુસાફરોએ જણાવ્યું કે, તેઓને ઓટોમાં મુસાફરી કરવાની મજા આવે છે. તેને લાગે છે કે તે ઓટોમાં નહીં પરંતુ ઘરના બગીચામાં બેઠા છે.