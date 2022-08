નવી દિલ્હી: સત્તાધારી આમ આદમી પાર્ટી અને વિપક્ષ ભાજપ બંને દિલ્હી વિધાનસભા ભવનનાં પરિસરમાં વિરોધ પ્રદર્શન (AAP vs BJP Overnight protests continue at Delhi assembly) કરી રહ્યાં છે અને બંને એક બીજા પર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવી રહ્યાં છે. AAP ધારાસભ્યોએ મહાત્મા ગાંધીના સ્મારકની નીચે જ્યારે બીજેપીના ધારાસભ્યોએ દિલ્હી વિધાનસભા મેદાનની અંદર સુપ્રસિદ્ધ સ્વાતંત્ર્ય સેનાની ભગત સિંહ, રાજ ગુરુ અને સુખદેવના શિલ્પો પાસે તેમના ધરણા (AAP vs BJP Overnight protests ) શરૂ કરી દીધા છે.

AAP ધારાસભ્યો 2016માં નોટબંધી દરમિયાન "કાળા નાણા"ને કથિત રીતે "સફેદ" કરવા બદલ દિલ્હીના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર વીકે સક્સેનાના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યા છે. મીડિયા સાથે વાત કરતા AAP નેતા આતિશીએ આરોપ લગાવ્યો કે સક્સેનાએ તેમના કર્મચારીઓ પર 1,400 કરોડ રૂપિયાની નોટો બદલવા માટે દબાણ કર્યું હતું. 2016 જ્યારે તેઓ ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ કમિશન (KVIC)ના અધ્યક્ષ હતા.

"સક્સેનાએ 2016માં જ્યારે તેઓ ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ કમિશનના અધ્યક્ષ હતા ત્યારે નોટબંધી દરમિયાન 1,400 કરોડ રૂપિયાનું કાળું નાણું સફેદ કરવાનું કૌભાંડ કર્યું હતું. અમે આ બાબતની તપાસ કરવા માટે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)ની માંગણી કરી રહ્યા છીએ," આતિશીએ જણાવ્યું હતું. તેણીએ વધુમાં માંગ કરી હતી કે સક્સેનાને દિલ્હી એલજીના પદ પરથી હટાવી દેવા જોઈએ. "આ મની લોન્ડરિંગનો એક નિર્દોષ કેસ છે જ્યાં એક સાક્ષીએ સ્વીકાર્યું કે સક્સેનાના પ્રભાવ હેઠળ કાળું નાણું "વ્હાઇટ" કરવામાં આવ્યું હતું. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002એ આની તપાસ કરવી જોઈએ. CBI અને ED. સક્સેનાએ અગાઉ કામ કર્યું છે તે દરેક જગ્યાએ દરોડા પાડવા જોઈએ. જ્યાં સુધી તપાસ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી તેમને તેમના પદ પરથી હટાવવા જોઈએ," AAP નેતાએ કહ્યું.