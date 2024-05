বাংলাদেশি সাংসদের দেহাংশ ভাঙড়ের খালে ! পুলিশি তল্লাশিতে আতঙ্কিত এলাকাবাসী - BANGLADESH MP Murder Case

Follow Us

Updated : May 24, 2024, 11:58 AM IST

Published : May 24, 2024, 11:41 AM IST

By ETV Bharat Bangla Team

ভাঙড়ের খালে পুলিশি তল্লাশির জেরে আতঙ্কিত স্থানীয়রা ( ইটিভি ভিডিয়ো )

বৃহস্পতিবার রাত হয়ে যাওয়ায় শুক্রবার বাংলাদেশি সাংসদ আনোয়ারুল আজিমের দেহ খুঁজতে ফের ভাঙড়ের খালে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে নিয়ে তল্লাশি চালাবে পুলিশ ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, নিউটাউনে খুন হওয়া বাংলাদেশের সাংসদের দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে ভাঙড়ের খালে ৷ সাংসদ খুনের ঘটনায় অ্যাপ ক্যাব চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ সেখান থেকে পুলিশ জানতে পারে, মৃতদেহ একাধিক টুকরো করার পর তার কয়েকটি অংশ পোলেরহাট থানার অন্তর্গত ভাঙড়ের জিরানগাছা খালে ফেলা হয়েছে ৷ ঘটনার তল্লাশিতে বৃহস্পতিবার রাতে তদন্তকারী দল সেখানে পৌঁছয় । পোলেরহাট থানার পুলিশের সহযোগিতায় বেশ কিছুক্ষণ তল্লাশি চালানো হয় ৷ এদিকে এলাকায় হঠাৎ একসঙ্গে এত পুলিশ দেখে জড়ো হয়ে যায় স্থানীয়রা ৷ পরে জানা যায়, বাংলাদেশি সাংসদের দেহাংশ খুঁজতে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ৷ বৃহস্পতিবার রাতে কিছু না পেয়ে ফিরতে হয়ে তদন্তকারী আধিকারিকদের । তাই শুক্রবার বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে নিয়ে ফের ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে ৷

