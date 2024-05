সরাসরি: ‘জয় শ্রীরাম শুনলেই তৃণমূলের জ্বর আসে’: মোদি - Lok Sabha Election 2024

PM Modi LIVE: নির্বাচনী প্রচারে আজ, শুক্রবার বর্ধমানে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পূর্ব বর্ধমানের তালিতের সাই কমপ্লেক্সের মাঠে তাঁর জনসভা চলছে ৷ এদিন তালিতের মাঠ থেকে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের পদ্মপ্রার্থী দিলীপ ঘোষ ও বর্ধমান-পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী অসীম সরকারের সমর্থনে তাঁর এই জনসভা। 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি জয়লাভ করে। বর্ধমান-পূর্ব লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে একদিকে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে আসন ধরে রাখা অন্যদিকে, বর্ধমান-পূর্বে জয়ের দিশা দেখানো দু'টোই বিজেপির কাছে চ্যালেঞ্জের। এদিন প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব তথা রাজনৈতিক মহল। তালিত থেকে নরেন্দ্র মোদির জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷ PM Modi LIVE: নির্বাচনী প্রচারে আজ, শুক্রবার বর্ধমানে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পূর্ব বর্ধমানের তালিতের সাই কমপ্লেক্সের মাঠে তাঁর জনসভা চলছে ৷ এদিন তালিতের মাঠ থেকে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের পদ্মপ্রার্থী দিলীপ ঘোষ ও বর্ধমান-পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী অসীম সরকারের সমর্থনে তাঁর এই জনসভা। 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি জয়লাভ করে। বর্ধমান-পূর্ব লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে একদিকে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে আসন ধরে রাখা অন্যদিকে, বর্ধমান-পূর্বে জয়ের দিশা দেখানো দু'টোই বিজেপির কাছে চ্যালেঞ্জের। এদিন প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব তথা রাজনৈতিক মহল। তালিত থেকে নরেন্দ্র মোদির জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷

Last Updated : May 3, 2024, 11:46 AM IST